▲ 【微信女股】證監會：騙局投訴個案按年增兩倍 當中均涉及過去兩年內新上市IPO

市場高度關注近年俗稱的「微信女股」騙案，證監會副行政總裁梁鳳儀表示，證監會接獲有關騙局及欺詐的投訴個案數目是去年的兩倍，又提到一些上市個案中，以人為手段滿足《上市規則》。

梁鳳儀於今早出席香港投資基金公會第14屆年會上發表的主題演說提到，疫情加速投資者人口結構及交易情緒的變化，本港股票市場上散戶的參與程度大幅增加。不過，梁鳳儀指出，網上交易為騙徒提供方便作案的機會，透過社交媒體平台進行的詐騙活動數量急升。

騙局涉及於過去兩年內新上市的公司

梁鳳儀直指，此類騙局均涉及於過去兩年內新上市的公司。梁鳳儀續指，其中一些上市個案中，包銷商獲支付的佣金數額異常地高，更有理由懷疑，是為了補償受控制承配人營造「市場」或補貼它們以被托高的價格購買股份而作出的部分安排。這些都是以人為手段滿足《上市規則》下的首次上市規定（例如最低市值）的典型手法。

證監會高度關注這些人為安排。若一旦發現看似性質嚴重的違規行為或監控缺失，證監會將立即展開調查。若有需要，將毫不猶豫地對涉及首次公開招股的失當行為採取執法行動。

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早於今年初，證監會諮詢簿記建檔及配售操守規定。梁鳳儀表示，清晰、透明及公平的簿記建檔過程，明顯對買方參與者有裨益，是維持香港資本市場的質 素及廉潔穩健的關鍵，該建議發表意見的諮詢期剛結束，目前正檢視有關的回應。

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記者：謝卓榮