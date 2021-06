南非愛滋患者染新冠肺炎 體内變種病毒突變32次

▲ 南非一名愛滋病末期患者去年9月感染新冠肺炎,其體内的變種病毒出現最少32次突變。

新冠肺炎變種病毒肆虐之際,南非一項研究稱在愛滋病患者體内檢測到潛在新冠肺炎變種病毒威脅。這名愛滋病末期患者去年9月感染新冠肺炎,染疫多時仍未康復,科學家發現患者體内的變種病毒出現最少32次突變。

南非科學家上周四(3日)於medRxiv網站發表研究報告,但尚未經同行評審。報告指南非一名36歲女性,於2006年已確診愛滋病,其免疫系統持續衰退。

這名女患者於去年9月感染新冠肺炎,體内的變種病毒在她患病的216日期間出現32次突變,包括13個棘狀蛋白(spike protein)突變和19個可能改變病毒行為的基因變化(genetic shifts)。

世衛(WHO)定為「憂慮」級別的變種病毒

這名女患者身上出現的突變,也出現在世衛組織(WHO)定為「憂慮」級別(variants of concern)的變種病毒。

例如她帶有的E484K突變,也於學名B.1.1.7的Alpha變種(即英國變種)當中出現。而她帶有的N510Y變種,也於學名B.1.351的Beta變種(即南非變種)當中出現。

研究人員稱目前未知這名女患者,是否將這些突變傳給其他人。但他們表示大多數新變種都來自南非誇祖盧-納塔爾省(KwaZulu Natal)等地區,當地有超過四分之一的成年人口對愛滋病毒呈陽性,認為上述現象可能並非巧合。

研究人員同時表示,目前並無證據顯示愛滋病患者感染新冠肺炎或出現重症的機會率增加。但負責研究的誇祖盧-納塔爾大學遺傳學家奧利韋拉(Tulio de Oliveira)認為,無法透過藥物控制病情的愛滋患者,恐成為全球變種病毒工廠(a factory of variants for the whole world)。

責任編輯:鄭錦玲