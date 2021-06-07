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【MUJI】日本無印良品加快推男女通穿商品　料減少過剩庫存增銷售

商業 12:40 2021/06/07

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日本無印良品MUJI母企良品計劃，打算將不分男女性別的商品提升至250款，佔整體服裝的一半。（無印良品日本官網圖片）

日本無印良品MUJI母企良品計劃，打算最快在2022年春季，將不分男女性別的商品提升至250款，佔整體服裝（不計襪子）的一半，料有助吸LGBT（性少數群體）的消費之餘，亦能減少過剩庫存。

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疫情影響銷售，截至2020年5月，良品計劃的服裝有近400億日圓（約28億港元）的過剩庫存。目前無印良品店內的服裝有5種尺寸，而男女通穿的商品將減少至3種，包括稍小的S碼和M碼，以及稍大的L碼。

由於通穿商品減少尺寸，估計能減少過剩庫存的風險，同時對象客戶群體擴大，將有機會增加銷售。良品計劃的負責人表示，今年春季推出男女通穿商品以來，銷售良好，希望盡快增加商品數量。

無印良品的服裝以設計簡單為特點，集團相信，即使增加男女通穿商品，也可以滿足傳統客戶群體的需求。店舖更將這類商品的銷售貨架統一設置在一個地方，計劃在中國及歐美等海外的店舖也採取此設計。

【疫市營商】Target及沃爾瑪促銷活動　與亞馬遜檔期重疊直接競爭

責任編輯：朱悅瀅

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