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【美國經濟】美國財長耶倫：利率上升是件好事　拜登刺激經濟計劃引發通脹也沒關係

股市 12:41 2021/06/07

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【美國經濟】美國財長耶倫：利率上升是件好事　拜登刺激經濟計劃引發通脹也沒關係

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在倫敦七國集團（G7）財長會議結束後接受彭博訪問時表示，即使美國總統拜登的4萬億美元支出計劃引發通脹和加息也沒有關係，又指提高利率對政策制定者來說是一件「好事」。

耶倫指出，如果最終利率環境略有上升，這實際上從社會和聯儲局的角度來看是件好事。最近幾個月圍繞通脹的爭論愈演愈烈，耶倫等人主張當前的價格上漲源於疫情造成的暫時性異常因素，例如供應鏈瓶頸和支出隨著經濟重新開放而激增，但是批評者認為數萬億的政府援助可能會導致價格持續飆升。

耶倫認為，拜登的紓困計畫將增加至多每年約4000億美元的支出，並認為這不足以導致通脹過高。她預料，紓困計畫引起的任何價格「飆升」都將在明年消退。

過去十年，我們一直在與過低的通脹和過低的利率鬥爭 。我們希望它們回到一個正常的利率環境，如果這有助於緩解一些情況，那它就不是一件壞事——而是一件好事。

聯儲局承諾，只有在通脹和就業取得「實質性進一步進展」後，才會開始縮減每月1200億美元的資產購買步伐。

在截至4月份的12個月裡，整體消費價格指數上升了4.2%，5月份數據將於周四公布。

相關文章： 【本周焦點】中國周三公布CPI、PPI　歐央行議息結果、美國5月CPI周四出爐

【美國經濟】拜登6萬億美元預算 企業利得稅增至28%

【美國經濟】美國5月非農就業人口新增55.9萬人　失業率為5.8%、拜登：美國經濟取得歷史性進展

編輯：吳敏芳

經濟 疫情 耶倫 拜登 美國財政部 美國聯儲局 通脹 美國
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