德國基民盟擊敗極右政黨 9月大選前贏地選

德國執政黨基督教民主聯盟（簡稱基民盟）在今年9月大選前的最後一場地方選舉中，取得比上屆更好的成績，打敗極右政黨獲勝。在總理默克爾不再代表基民盟參加大選後，新黨魁拉舍特可以帶著勝利迎接大選的挑戰。

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根據薩克森－安哈爾特州（Saxony-Anhalt）的票站調查結果顯示，基民盟獲得當地36%選票支持，得票高過上屆最少6個百分點。選前聲勢甚強的極右政黨另類選擇黨（AfD）得票比預期差，僅獲22.5%選票支持。

基民盟薩克森－安哈爾特州州長哈澤洛夫（Reiner Haseloff）表示，對贏選感高興，更開心是多數選民表明不支持另類選擇黨。贏得今次地方選擇大振基民盟黨內士氣，將有助他們競逐9月大選，有人更形容今次是黨魁拉舍特（Armin Laschet）的勝利。

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與基民盟在全國支持度相差極小的綠黨，在今次地方選舉的表現卻差強人意，僅得6.5%選票支持。即將代表綠黨參加大選的黨魁貝爾伯克（Annalena Baerbock）承認，表現不如預期，把基民盟的勝利歸功於對方主打對抗極右勢力的策略有關。

責任編輯：吳漢培