【美股市況】道指標指轉跌　納指微升　蔚來升6%、小鵬汽車漲逾7%（不斷更新）

市場愈來愈相信通脹屬暫時性，投資者押注聯儲局不會太早「收水」，10年期債息維持約1.45厘水平的3個月低位，美股再上漲。美國6月密歇根消費者信心指數回升至86.4，超市場預期，但一年的通脹預期卻意外下滑。

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重點新聞：

【美國經濟】6月消費者信心指數回升至86.4 一年通脹預期意外下滑

即市走勢︰

【00：21】道指跌103點或0.3%, 報34362點；標指跌不足1點，報4238點；納指升9點

中概新能源汽車股集體上漲，小鵬汽車漲逾7%，蔚來汽車漲逾6%，理想汽車漲逾4%。特斯拉由早段跌1.4%回穩，暫跌0.1%, 蘋果升逾0.8%

【23：10】國際油價造好，紐約原油期貨漲至71美元關口上方，為2018年10月來首次，即市漲逾1%。倫敦布蘭特原油期貨漲至73美元關口上方，為2019年5月以來首次，即市漲約0.7%。

【22：52】三大指數曾轉跌，蔚來續升4%。

【22：16】道指曾轉跌，現升5點，納指升0.2%。

【22：00】中資電動車股上升，蔚來（美：NIO）及理想汽車（美：LI）升逾2%，小鵬（美：XPEV）升逾3%。

【21：59】道指升35點，報34501點；標指升3點，報4242點；納指升19點或0.1%，報14040點。

【21：30】道指升104點，報34571點；標指升6點，報4245點；納指升10點或0.1%，報14031點。

【19：53】道期升57點，納期升23點或0.2%，報13982點。

【19：52】【京東股價】京東美股錄275萬股大宗交易 配售價據報70.75美元、涉資近2億美元

【17：58】道指期貨升47點，報34508點；標指期貨升2點，報4240點；納指期貨不變，報13958點。美國十年期債息報1.443厘。

【12：36】道指期貨升15點，報34476點；標指期貨升3點，報4241點，納指期貨升18點或0.1%，報13978點。

【12：35】寶馬前高管加入蘋果 傳負責營運電動車項目

【11：40】巴塞爾委員會發表加密資產諮詢 銀行應為比特幣作全額風險承擔

【08：45】滴滴出行提交美國IPO申請 去年虧損16億美元、今年首季錄盈利

==以下6月10日（周四）股市==

美國5月份消費者物價指數（CPI）按年升5%，創近13年新高，惟市場有充分心理預期，美10年債息重上1.5厘水平後轉跌，今早跌至1.44厘水平；就業數據向好，上周首次申領失業救濟人數續創疫後新低，美股全綫上揚，標指創新高。

美股道指曾升近300點，標指創4249點即市新高；道指收市升19點，報34466點；納指升108點或0.8%，報14020點；標指破頂收市，升19點，報4239點。電子遊戲零售商GameStop計劃配股集資，股價挫逾27%。

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儲局報告顯示，美國家庭財富首季末升至紀錄新高136.9萬億美元，按季增3.8%。期內股票投資組合增長最快，增幅達到3.2萬億美元，房地產價值增幅為1萬億美元。

另一方面，由美國共和民主兩黨議員組成的一批參議員，在洽談基建方案上取得進展。共和黨參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，對基建磋商結果抱持開放態度。

據報跨黨參議員提出的基建規模少於9000億美元，與總統拜登最新提出的1.7萬億美元仍然有一段距離。

油價終止跌勢，創超過兩年高。紐約期油收市升或0.5%，報70.29美元。倫敦布蘭特期油升0.4%，報72.52美元。美滙指數衝高回落，險守90關。

【美國通脹】美國5月CPI按年升5% 超市場預期 增幅創2008年8月最高

【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數降至37.6萬高於預期 續疫後最低

【歐央行議息】歐央行維持三大關鍵利率不變 預計利率將保持在目前或更低水平

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即市走勢：

【04：00】道指受高盛及Caterpillar拖累，收市僅升19點，收報34466點，標指升0.5%，收報4239點，納指升0.8%，收報14020點。

【02：45】道指升72點或0.2%，報34519點；納指升0.7%跑贏大市， 升100點， 報14012點；標指升0.5%，報4240點

【02：31】紐約7月原油期貨收漲0.33美元，漲幅1.47%，報70.29美元。倫敦布蘭特7月原油期貨收漲0.3美元，漲幅0.42%，報72.52美元

【02：20】彭博社引述消息，晶片生產商Sifive獲得收購意向，英特爾（美：INTC）提出超過20億美元（約156億港元）的收購要約，Sifive與若干潛在的顧問磋商。英特爾暫升逾1%。

【02：10】美國10年期國債收益率跌至1.464%，創3月4日以來新低，日內當前跌幅超過2.5個點子。

【01：49】紐約8月黃金期貨收漲0.9美元，升幅接近0.1%，為連續第二個交易日上漲，報1896.40美元。

【01：48】道指升126點或0.4%，報34573點；納指升0.7%跑贏大市， 升95點， 報14007點；標指升0.5%，報4240點；Tesla股價漲2.6%，較早段漲2.9%有所收窄， 亞馬遜升逾1.4%， 微軟亦升1.2%

【01：16】美聯儲局在固定利率逆回購中接納5349億美元，再創歷史新高，連續兩天超過5000億美元。

54家參與機構使用，超過周三創下的5029億美元前紀錄高位，增幅為6月3日以來最大。該工具提供0%的隔夜利率，有助於暫時降低銀行系統中的準備金餘額。

【00：56】道指升135點，納指升近0.7%。

【22：45】道指升95點，納指升0.4%，標指升13點。

【21：30】美股開市，道指升190點，報34637點。標指升16點，報4235點。納指升逾0.1%，報13928點。

【20：44】美滙微升至90.22；美國10年期債息短線飆高，現報1.518厘。金價變動不大，現報1884美元。

【20：35】通脹數據超預期，期貨變動不大，道指期貨升59點，納指期貨跌近0.3%。

【20：30】【美國通脹】美國5月CPI按年升5% 超市場預期 增幅創2008年8月最高

【19：23】道指期貨升56點，報34493點；標指期貨升1點，報4220點；納指期貨跌0.2%，報13785點。

【17：28】美股期貨個別發展，道指及標指期貨上升，但納指期貨下跌。

【17：22】遊戲驛站（美：GME）盤前跌逾7%。該公司截至5月1月止首財季銷售額同比增25.1%至12.8億美元，高於市場預期；調整後每股虧損0.45美元，亦勝預期，惟亦是5個季度中第四次錄得虧損。

【16：40】歐股早段向下，汽車股及旅遊股獲利回吐，另外市場觀望歐央行議息。大眾汽車早段跌逾1%，該公司指預計第三季度半導體供應短缺將有所緩解，但長期來看瓶頸將繼續存在。

【12：35】美股三大指數期貨上升，各升0.1%

【12：11】【美股焦點】WSB熱門抱團股換畫 CLNE無基本面利好爆升31%、CLOV極速回落

【10：48】麥樸思：投資前景極度不明朗 若央行縮表將衝擊環球市場

【08：11】美聯儲局隔夜逆回購使用量首突破5000億美元 連續3日創新高

==以下6月9日（周三）股市==

道指受波音、Caterpillar及Home Depot拖累，收市跌152點，主要由於反映拜登基建計劃前景，及復甦步伐。市場關注周四出爐的美國5月份消費物價指數，美10年債息昨跌穿1.5厘，低見1.47厘，是今年3月以來新低。

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拜登簽署新行政命令，撤銷TikTok及微信禁令，惟加緊審查外國對手應用程式

較早時，美國參院通過逾2500億美元的《美國創新與競爭法案》，被視為針對應對中國威脅。美股轉跌，道指連續第三日下滑。

債息向下有利科技股，納指昨一度重上14000關，收市回吐13點或0.1%，報13911點。標指高見4237點，收市倒跌7點或0.2%，報4219點。

網紅股Clover Health及Contextlogic曾再炒高3成，但收市分別倒跌20%和9%。

聯儲局周三逆回購操作規模首次突破5000億美元水平，達5029億美元，連續3天創歷史新高。

美國財政部周三拍賣一批10年期國庫券，中標利率為1.497%，投標倍數2.58倍。

另外，加拿大央行公布維持指標利率在0.25厘，並將維持到至少明年下半年，央行將保持每周淨購買30億加元加拿大國債的目標。

美國疫苗接種進展良好，經濟復甦力度較預期佳，全美零售商聯合會（NRF）調升今年零售銷貨值預測，料增長10.5%至13.5%，2月時估增長6.5%至8.2%。NRF同時向上修訂美國今年經濟增長預測，最新估升7%，原先預測增4.4%至5%。

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即市走勢︰

【04：00】道指收市跌152點，收報34447點，標指跌0.2%，收報4219點，納指跌0.1%，收報13911點。

【01：40】道指轉跌52點，標指升3點，納指升0.3%。

【22：54】道指升36點，標指升5點，納指升0.2%。

【22：42】美國總統拜登發布新行政命令，要求重新評估對國家安全構成安全風險的應用程式。納指升0.3%，道指升35點。

【21：30】美股開市，道指升20點，報34619點。標指升8點，報4236點。納指升逾0.4%，報13984點。大型科網股續升。

【21：12】納指期貨升0.4%

【20：09】美國10年期債息曾跌穿1.5厘，見1.49厘，現稍回升至1.5厘。道指期貨跌7點，納指期貨升0.3%，標指期貨跌5點。

【17：17】美國外賣配送平台DoorDash（美︰DASH）宣布進軍日本市場，為首次在亞洲擴張，DoorDash盤前股價微升。

【17：09】「東南亞騰訊」Sea Limited（美：SE）旗下Shopee（蝦皮）宣布進軍哥倫比亞和智利，該股盤前升逾1%。

【17：07】經營「掌門1對1」的中國線上教育平台掌門教育（美：ZME）周二首首掛急升48%，惟該股周三盤前回吐，現跌12.7%。

【新股IPO】內地線上教育平台掌門教育首掛升48% 下限定價淨集資逾4000萬美元

【16：48】美國10年期債息回落，最新報1.514厘。美股期貨向上，納指期貨升0.1%

【15：00】歐股個別發展，英國股市早段跌0.1%。

【12：50】美股期貨個別發展，道指期貨向下，納指期貨微升。

【08：45】美國國稅局要求國會授權獲取加密貨幣市場數據

【07：40】美國參議院通過《美國創新及競爭法》抗衡中國

==以下6月8日（周二）股市==

拜登與共和黨就2.3萬億美元的基建計劃談判失敗，並不會再進一步談判，但拜登仍然希望與個別共和黨議員在內的其他團體達成協議，白宮聲明指出，拜登願意減少1萬億美元的規模，但共和黨僅願意增加1500億美元的新投資；共和黨聲明指，拜登最終不願意選擇針對性的基建方案，拜登未來將與8名包括兩黨在內的溫和派議員繼續商討。道指期貨變動不大。

美國10年期債息回落至1.52厘水平，市場繼續觀望通脹數據，世界銀行調高全球經濟增長預測至5.6%，美股個別發展。納指轉升，標指挑戰歷史高位。

【經濟預測】世銀上調今年全球經濟增長預測至5.6% 預測中國增長8.5%

道指早段曾挫逾170點，收市靠穩，報34599點，跌30點；納指轉升0.3%，報13924點；標指升不足1點，報4227點。

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美國總統拜登將於周二稍後，與負責協調基建計劃的共和黨參議員再度會面，共同討論基建計劃，以及下一步行動。

聯儲局周二逆回購操作規模，續創歷史新高，達到4974億美元顯示在目前低收益環境下，市場普遍缺乏投資渠道選擇，金融機構傾向以零利率向聯儲局提供貸款。

Tesla（美：TSLA）在內地5月份批發銷量33,463輛，按月增長29%，在6月份銷量會更高。Tesla股價先升後回，收市跌0.25%。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，即使美國與伊朗均願意重新加入2015年核協議，華府對伊制裁仍將繼續實施。消息帶動國際油價周二上揚，紐約期油再闖70美元關。

另外，美國昨公布4月JOLTS職位空缺，由829萬個大增至928.6萬個，創歷史新高，突顯出勞動力需求強勁。

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即市走勢︰

【04：00】道指收市跌30點，收報34599點，標指升不足1點，收報4227點，納指升0.3%，收報13924點。

【02：44】美股無甚變化，道指跌2點， 報34627點；納指升38點或0.3%，報13919點；標指升3點，報4229點

【02：32】紐約7月原油期貨收漲0.82美元，漲幅1.18%，報70.05美元。

倫敦布蘭特原油期貨擴大漲幅至72.26美元，漲幅為1.09%，創2019年5月31日以來新高。

【02：30】美股航空股走強，夏威夷航空漲超10%，西空航空、達美航空、南方航空漲超2%，西南航空漲1.65%，美國聯合航空漲1.34%。此前美國疾控中心將美國旅遊推薦等級，從4級放寬至3級。

【02：26】中概股無人機製造商億航（EHang）股價漲13%，柯達（KODK.N）直綫走高，漲幅亦擴大至逾13%

【02：00】美股午市個別發展，道指跌13點， 報34617點；納指升24點或0.2%，報13906點；標指升3點，報4230點

【01：42】紐約 8月黃金期貨收跌0.2%，報1894.40美元。

【01：32】著名牛仔褲品牌Levi's漲幅擴大至超過2%，刷新即市高位26.98美元，媒體援引一份文件草案報道稱，美國與歐盟希望結束特朗普挑起的180億美元關稅糾紛。

飛機製造商波音亦升0.5%；重型電單車生產商Harley-Davidson更升逾4%。

【00：32】商業軟件公司MicroStrategy跌逾7%，此前最多曾跌8.9%，公司表示將用於購買比特幣垃圾債發行規模，由4億美元擴大至5億美元。

【00：03】道指跌13點，報34616點；納指升1點，現報13882點。標指跌2點，報4224點；亞馬遜（美：AMZN）升1.6%，早段最多升逾2%；Tesla（美：TSLA）跌0.3%， 扭轉早段近3%升勢。

紐約期油再闖70美元關，周一高位曾企70關口，暫升0.7%， 報69.69美元；倫敦布蘭特期油升0.5%， 報71.83美元。

【23：47】掌門教育（美：ZME）觸發熔斷，停牌前漲幅達78.43%，股價報20.52美元，市值達32.35億美元。

【23：34】中概股掌門教育（美：ZME）美國IPO首日開盤報16.13美元，高開逾4成，此前給出的IPO發行價為每份預託證券（ADS） 11.50美元。

【23：02】道指跌16點，報34614點；納指升0.2%，現報13910點。Tesla（美：TSLA）升轉跌，大型科技股表現佳，亞馬遜（美：AMZN）升近1.9%。

【22：41】WSB抱團股新寵Clover Health Investments（美：CLOV）一度升逾1倍，現升83%，報21.81美元；GameStop升逾18%；AMC升逾6%。

道指跌36點，納指升幅收窄至0.3%。

【22：08】WSB抱團股再炒升，遊戲驛站GameStop（美：GME）曾升20%，AMC（美：AMC）、黑莓（美：BB）升8%。

【22：05】美國4月職位空缺由829萬人增至928.6萬人，創歷史新高，突顯出勞動力需求強勁，惟除了納指以外主要指數依然報跌。

【21：30】美股開市，道指升20點，報34650點，納指升0.5%，報13946點，標指升8點，報4235點。美國10年期債息報1.52厘。

【20：48】美國10年期債息急挫至1.518厘，納指期貨升幅擴大至0.6%。

【18：34】道指期貨跌105點，納指期貨升0.05%，標指期貨跌5點。美國10年期債息跌1.5%，現報1.54厘。歐股則表現較好，德股升0.03%，法股升0.1%，英股升0.2%。

【12：40】道指期貨跌25點，報34591點；標指期貨升2點，報4227點；納指期貨升26點或0.2%，報13830點。

【12：35】特朗普出口+比特幣贖金遭繳獲 比特幣挫一成跌穿33000美元

【11：20】尚乘數科發行1600萬股ADS 集資約10億元

【10：05】內地線上教育平台掌門1對1擬下限定價11.5美元 淨集資逾4000萬

【08：30】MicroStrategy發4億美元垃圾債 加碼押注買比特幣

【08：00】達達集團季績勝預期兼宣布1.5億美元回購計劃 股價盤後升4%

==以下6月7日（周一）股市==

美國財長耶倫（Janet Yellen）指加息是件好事，投資者擔憂聯儲局提早收緊寬鬆貨幣政策，觀望本周5月通脹數據，美股道指周一持續受壓，納指反覆回升。

道指收市跌126點，報34630點；納指升67點，報13881點；標指跌3點，報4226點；10年期債息變動不大，報1.571厘；美滙失守90關，報89.97。

美股收市情況：

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蘋果公司在今年全球開發者大會（WWDC）上，宣布推出供iPhone手機使用的新版本操作系統iOS 15，其中一項新功能是針對FaceTime App，推出新款音頻和視頻功能 ； Windows和安卓（Android）也可以通過瀏覽器支持FaceTime通話，這是首次跨平台支持FaceTime。蘋果股價持平，報125.9美元。

特斯拉（Tesla）逐漸消化不利消息，一度挫2.7%，收市轉升1%。

美國證交會（SEC）關注「meme 股」（網紅股）有否出現市場操控，但戲院商AMC及遊戲零售商GameStop懶理風險，分別炒高14.5%及12.7%。

美SEC查WSB股波動 AMC升幅收窄至15% 成交仍達194億美元

收市升幅 最大升幅 AMC院綫 +14.8% +24.6% GameStop +12.7% +12.7% 高斯電子KOSS +2.4% +14.5%

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焦點新聞︰

【本周焦點】中國周三公布CPI、PPI 歐央行議息結果、美國5月CPI周四出爐

【蘋果WWDC】預計推出iOS 15、iPad OS 15更新 傳Macbook Pro 14吋亮相？

【富豪上太空】亞馬遜貝索斯計劃卸任CEO後上太空 下月參加Blue Origin首次載人太空遊

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌126點，收報34630點，標指跌0.1%，收報4226點，納指升0.5%，收報13881點。

【03：09】道指跌137點或0.4%，報34618點；標指跌8點；納指升53點或0.4%， 報13868點；蘋果舉行WWDC 2021，股價暫跌0.6%；亞馬遜同跌0.6%，此前外媒消息指，亞馬遜將被納入全球稅收協議，即使其利潤率低於10%。

【02：31】紐約7月期油收跌0.39美元，跌幅0.56%，报69.23美元；倫敦布蘭特期油收跌0.4美元，跌幅0.56%，報71.49美元

【01：51】紐約 8月黃金期貨收漲0.4%，報1898.80美元。

【01：48】道指跌164點或0.5%，報34592點；標指跌9點；納指升18點， 報13833點；蘋果舉行WWDC 2021，股價暫跌0.6%

【01：33】美國生物科技公司Biogen（美：BIIB）股價直線拉升，現漲超60%，此前公司的治療阿茲海默病藥物獲得美國FDA批准。

【01：30】美FDA批准Biogen阿茲海默症治療藥物 為近20年來首次

【00：23】Facebook（美：FB）盤中漲超2%，此前宣布收購Crayta開發商Unit 2 Games。

【00：00】道指跌幅擴大至127點或0.4%，報34629點；標指跌12點或0.3%， 報4217點；納指升9點， 報13823點；蘋果WWDC大會前股價偏軟，現跌0.7%， 較早段跌逾0.8%略為收窄；Tesla 暫跌1.8%，此前曾最多跌2.7%

【23：05】道指跌69點，標指跌9點，納指升4點。

【23：03】【中概教育股】好未來、新東方再急挫逾一成 瑞信大幅下調兩股目標價、預期板塊風險及波動性將更大

【22：16】散戶抱團股AMC院線（美：AMC）曾升兩成，現升15%。中概教育股全線瀉，好未來（美：TAL）跌14%，高途（美：GOTU）跌近9%。

【21：49】中概股普遍下跌，但電動車股向上。拼多多（美：PDD）、貝殼（美：BEKE）、愛奇藝（美：IQ）跌逾2%。蔚來（美：NIO）及小鵬（美：XPEV）升逾1%，理想（美：LI）升近4%。

【21：30】美股開市，道指升60點，報34816點。標指升1點，報4231點。納指跌9點，報13805點。

【20：37】道指期貨升68點，納指期貨無升跌。蘋果（美：AAPL）將舉行WWDC 2021，市前升0.4%，報126.34美元。

【19：48】道指期貨升55點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌不足一點。歐股普遍報升，德股升0.1%，法股升0.3%，英股升0.4%。

【17：04】道指期貨升4點，報34746點；標指期貨跌5點，報4222點；納指期貨跌39點或0.3%，報13727點。

【12：45】美國財長耶倫：利率上升對是件好事 拜登刺激經濟計劃引發通脹也沒關係

【12：23】道指期貨跌17點，報34724點；標指期貨跌4點，報4223點；納指期貨跌20點或近0.2%，報13746點。

【11：40】Model S Plaid本周交車 馬斯克︰取消Plaid+車型、Plaid已夠好

【07：30】美股上周五上升，美國就業數據遜預期，緩解市場對於通脹以及儲局提前收水的擔憂，道指上周五升179點或0.5%，報34756點；納指升199點或1.5%，報13814點；標指升37點或0.9%，報4229點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩