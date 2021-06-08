【美股市況】道指挫164點　生科股Biogen飈6成 蘋果WWDC大會暫跌0.6%　（不斷更新）

美國上周就業數據遜預期，緩解市場對於通脹以及儲局提前收水的擔憂，但市場觀望本周5月通脹數據，會否重新引起聯儲局縮減買債的討論。周一時間，美國聯儲局將公布4月消費者信貸變化。美股開市，道指升60點，報34816點。標指升1點，報4231點。納指跌9點，報13805點。

美國證監會指，正在監控股票的波動情況，調查股票操縱嫌疑。

美股午市, 美國食品和藥物管理局（FDA）批准生物科技公司Biogen（美：BIIB）治療阿茲海默症的藥物aducanumab，使其成為美國監管機構批准的第一種減緩阿茲海默症患者認知能力下降的藥物，也是近20年來首款治療該疾病的新藥。Biogen股價急飈60%。

據日經新聞：日本與芬蘭合作開發6G，而芬蘭諾基亞(NOK.N)將參與開展第六代通信技術（6G）的聯合研發。

據外媒消息，全球稅收政策制定人士正在草擬全球稅收協定，以確保利潤率低於10%的亞馬遜（美：AMZN）也能被列為徵稅對象。消息傳出後，亞馬遜股價一度跌逾1%。

最新升幅 最大升幅 AMC娛樂控股 +15.0% +24.6% GameStop +5.7% +7.7% 高斯電子KOSS +9.1% +14.5%

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即市走勢︰

【01：51】紐約 8月黃金期貨收漲0.4%，報1898.80美元。

【01：48】道指跌164點或0.5%，報34592點；標指跌9點；納指升18點, 報13833點；蘋果舉行WWDC 2021，股價暫跌0.6%

【01：33】美國生物科技公司Biogen(美：BIIB)股價直線拉升，現漲超60%，此前公司的治療阿茲海默病藥物獲得美國FDA批准。

【01：30】美FDA批准Biogen阿茲海默症治療藥物 為近20年來首次

【00：23】Facebook(美：FB)盤中漲超2%，此前宣布收購Crayta開發商Unit 2 Games。

【00：00】道指跌幅擴大至127點或0.4%，報34629點；標指跌12點或0.3%, 報4217點；納指升9點, 報13823點；蘋果WWDC大會前股價偏軟，現跌0.7%, 較早段跌逾0.8%略為收窄；Tesla 暫跌1.8%，此前曾最多跌2.7%

【23：05】道指跌69點，標指跌9點，納指升4點。

【23：03】【中概教育股】好未來、新東方再急挫逾一成 瑞信大幅下調兩股目標價、預期板塊風險及波動性將更大

【22：16】散戶抱團股AMC院線（美：AMC）曾升兩成，現升15%。中概教育股全線瀉，好未來（美：TAL）跌14%，高途（美：GOTU）跌近9%。

【21：49】中概股普遍下跌，但電動車股向上。拼多多（美：PDD）、貝殼（美：BEKE）、愛奇藝（美：IQ）跌逾2%。蔚來（美：NIO）及小鵬（美：XPEV）升逾1%，理想（美：LI）升近4%。

【21：30】美股開市，道指升60點，報34816點。標指升1點，報4231點。納指跌9點，報13805點。

【20：37】道指期貨升68點，納指期貨無升跌。蘋果（美：AAPL）將舉行WWDC 2021，市前升0.4%，報126.34美元。

【19：48】道指期貨升55點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌不足一點。歐股普遍報升，德股升0.1%，法股升0.3%，英股升0.4%。

【17：04】道指期貨升4點，報34746點；標指期貨跌5點，報4222點；納指期貨跌39點或0.3%，報13727點。

【12：45】美國財長耶倫：利率上升對是件好事 拜登刺激經濟計劃引發通脹也沒關係

【12：23】道指期貨跌17點，報34724點；標指期貨跌4點，報4223點；納指期貨跌20點或近0.2%，報13746點。

【11：40】Model S Plaid本周交車 馬斯克︰取消Plaid+車型、Plaid已夠好

【07：30】美股上周五上升，美國就業數據遜預期，緩解市場對於通脹以及儲局提前收水的擔憂，道指上周五升179點或0.5%，報34756點；納指升199點或1.5%，報13814點；標指升37點或0.9%，報4229點。

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責任編輯︰梁浩碩