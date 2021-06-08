【美股市況】道指挫127點　蘋果WWDC大會前跌0.8%、Tesla跌近2%（不斷更新）

美國上周就業數據遜預期，緩解市場對於通脹以及儲局提前收水的擔憂，但市場觀望本周5月通脹數據，會否重新引起聯儲局縮減買債的討論。周一時間，美國聯儲局將公布4月消費者信貸變化。美股開市，道指升60點，報34816點。標指升1點，報4231點。納指跌9點，報13805點。

美國證監會指，正在監控股票的波動情況，調查股票操縱嫌疑。

最新升幅 最大升幅 AMC娛樂控股 +15.0% +24.6% GameStop +5.7% +7.7% 高斯電子KOSS +9.1% +14.5%

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即市走勢︰



【00：23】Facebook(美：FB)盤中漲超2%，此前宣布收購Crayta開發商Unit 2 Games。

【00：00】道指跌幅擴大至127點或0.4%，報34629點；標指跌12點或0.3%, 報4217點；納指升9點, 報13823點；蘋果WWDC大會前股價偏軟，現跌0.7%, 較早段跌逾0.8%略為收窄；Tesla 暫跌1.8%，此前曾最多跌2.7%

【23：05】道指跌69點，標指跌9點，納指升4點。

【23：03】【中概教育股】好未來、新東方再急挫逾一成 瑞信大幅下調兩股目標價、預期板塊風險及波動性將更大

【22：16】散戶抱團股AMC院線（美：AMC）曾升兩成，現升15%。中概教育股全線瀉，好未來（美：TAL）跌14%，高途（美：GOTU）跌近9%。

【21：49】中概股普遍下跌，但電動車股向上。拼多多（美：PDD）、貝殼（美：BEKE）、愛奇藝（美：IQ）跌逾2%。蔚來（美：NIO）及小鵬（美：XPEV）升逾1%，理想（美：LI）升近4%。

【21：30】美股開市，道指升60點，報34816點。標指升1點，報4231點。納指跌9點，報13805點。

【20：37】道指期貨升68點，納指期貨無升跌。蘋果（美：AAPL）將舉行WWDC 2021，市前升0.4%，報126.34美元。

【19：48】道指期貨升55點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌不足一點。歐股普遍報升，德股升0.1%，法股升0.3%，英股升0.4%。

【17：04】道指期貨升4點，報34746點；標指期貨跌5點，報4222點；納指期貨跌39點或0.3%，報13727點。

【12：45】美國財長耶倫：利率上升對是件好事 拜登刺激經濟計劃引發通脹也沒關係

【12：23】道指期貨跌17點，報34724點；標指期貨跌4點，報4223點；納指期貨跌20點或近0.2%，報13746點。

【11：40】Model S Plaid本周交車 馬斯克︰取消Plaid+車型、Plaid已夠好

【07：30】美股上周五上升，美國就業數據遜預期，緩解市場對於通脹以及儲局提前收水的擔憂，道指上周五升179點或0.5%，報34756點；納指升199點或1.5%，報13814點；標指升37點或0.9%，報4229點。

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責任編輯︰梁浩碩