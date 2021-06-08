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【美股市況】美國4月職位空缺創新高道指未轉升　抱團股GME再炒升近兩成、AMC升7%（不斷更新）

股市 22:10 2021/06/08

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美國10年期債息回落至1.52厘水平，美股開市三大指數輕微高開，道指高開20點，納指升0.5%。歐元區今日將公布首季GDP值，德國將公布6月ZWE經濟景氣指數，至於美國公布4月JOLT職位空缺，美國4月職位空缺由829萬人增至928.6萬人，創歷史新高。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【22：08】WSB抱團股再炒升，遊戲驛站GameStop（美：GME）曾升20%，AMC（美：AMC）、黑莓（美：BB）升8%。

【22：05】美國4月職位空缺由829萬人增至928.6萬人，創歷史新高，突顯出勞動力需求強勁，惟除了納指以外主要指數依然報跌。

【21：30】美股開市，道指升20點，報34650點，納指升0.5%，報13946點，標指升8點，報4235點。美國10年期債息報1.52厘。

【20：48】美國10年期債息急挫至1.518厘，納指期貨升幅擴大至0.6%。

【18：34】道指期貨跌105點，納指期貨升0.05%，標指期貨跌5點。美國10年期債息跌1.5%，現報1.54厘。歐股則表現較好，德股升0.03%，法股升0.1%，英股升0.2%。

【12：40】道指期貨跌25點，報34591點；標指期貨升2點，報4227點；納指期貨升26點或0.2%，報13830點。

【12：35】特朗普出口+比特幣贖金遭繳獲　比特幣挫一成跌穿33000美元

【11：20】尚乘數科發行1600萬股ADS　集資約10億元

【10：05】內地線上教育平台掌門1對1擬下限定價11.5美元　淨集資逾4000萬

【08：30】MicroStrategy發4億美元垃圾債　加碼押注買比特幣

【08：00】達達集團季績勝預期兼宣布1.5億美元回購計劃　股價盤後升4%

 

==以下6月7日（周一）股市==

美國財長耶倫（Janet Yellen）指加息是件好事，投資者擔憂聯儲局提早收緊寬鬆貨幣政策，觀望本周5月通脹數據，美股道指周一持續受壓，納指反覆回升。

道指收市跌126點，報34630點；納指升67點，報13881點；標指跌3點，報4226點；10年期債息變動不大，報1.571厘；美滙失守90關，報89.97。

美股收市情況：

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蘋果公司在今年全球開發者大會（WWDC）上，宣布推出供iPhone手機使用的新版本操作系統iOS 15，其中一項新功能是針對FaceTime App，推出新款音頻和視頻功能 ； Windows和安卓（Android）也可以通過瀏覽器支持FaceTime通話，這是首次跨平台支持FaceTime。蘋果股價持平，報125.9美元。

特斯拉（Tesla）逐漸消化不利消息，一度挫2.7%，收市轉升1%。

美國證交會（SEC）關注「meme 股」（網紅股）有否出現市場操控，但戲院商AMC及遊戲零售商GameStop懶理風險，分別炒高14.5%及12.7%。

美SEC查WSB股波動　AMC升幅收窄至15%　成交仍達194億美元

  收市升幅 最大升幅
AMC院綫 +14.8% +24.6%
GameStop +12.7% +12.7%
高斯電子KOSS +2.4% +14.5%

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【本周焦點】中國周三公布CPI、PPI　歐央行議息結果、美國5月CPI周四出爐

【蘋果WWDC】預計推出iOS 15、iPad OS 15更新　傳Macbook Pro 14吋亮相？

【富豪上太空】亞馬遜貝索斯計劃卸任CEO後上太空　下月參加Blue Origin首次載人太空遊

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌126點，收報34630點，標指跌0.1%，收報4226點，納指升0.5%，收報13881點。

【03：09】道指跌137點或0.4%，報34618點；標指跌8點；納指升53點或0.4%， 報13868點；蘋果舉行WWDC 2021，股價暫跌0.6%；亞馬遜同跌0.6%，此前外媒消息指，亞馬遜將被納入全球稅收協議，即使其利潤率低於10%。

【02：31】紐約7月期油收跌0.39美元，跌幅0.56%，报69.23美元；倫敦布蘭特期油收跌0.4美元，跌幅0.56%，報71.49美元

【01：51】紐約 8月黃金期貨收漲0.4%，報1898.80美元。

【01：48】道指跌164點或0.5%，報34592點；標指跌9點；納指升18點， 報13833點；蘋果舉行WWDC 2021，股價暫跌0.6%

【01：33】美國生物科技公司Biogen（美：BIIB）股價直線拉升，現漲超60%，此前公司的治療阿茲海默病藥物獲得美國FDA批准。

【01：30】美FDA批准Biogen阿茲海默症治療藥物 為近20年來首次

【00：23】Facebook（美：FB）盤中漲超2%，此前宣布收購Crayta開發商Unit 2 Games。

【00：00】道指跌幅擴大至127點或0.4%，報34629點；標指跌12點或0.3%， 報4217點；納指升9點， 報13823點；蘋果WWDC大會前股價偏軟，現跌0.7%， 較早段跌逾0.8%略為收窄；Tesla 暫跌1.8%，此前曾最多跌2.7%

【23：05】道指跌69點，標指跌9點，納指升4點。

【23：03】【中概教育股】好未來、新東方再急挫逾一成 瑞信大幅下調兩股目標價、預期板塊風險及波動性將更大

【22：16】散戶抱團股AMC院線（美：AMC）曾升兩成，現升15%。中概教育股全線瀉，好未來（美：TAL）跌14%，高途（美：GOTU）跌近9%。

【21：49】中概股普遍下跌，但電動車股向上。拼多多（美：PDD）、貝殼（美：BEKE）、愛奇藝（美：IQ）跌逾2%。蔚來（美：NIO）及小鵬（美：XPEV）升逾1%，理想（美：LI）升近4%。

【21：30】美股開市，道指升60點，報34816點。標指升1點，報4231點。納指跌9點，報13805點。

【20：37】道指期貨升68點，納指期貨無升跌。蘋果（美：AAPL）將舉行WWDC 2021，市前升0.4%，報126.34美元。

【19：48】道指期貨升55點，納指期貨跌0.2%，標指期貨跌不足一點。歐股普遍報升，德股升0.1%，法股升0.3%，英股升0.4%。

【17：04】道指期貨升4點，報34746點；標指期貨跌5點，報4222點；納指期貨跌39點或0.3%，報13727點。

【12：45】美國財長耶倫：利率上升對是件好事　拜登刺激經濟計劃引發通脹也沒關係

【12：23】道指期貨跌17點，報34724點；標指期貨跌4點，報4223點；納指期貨跌20點或近0.2%，報13746點。

【11：40】Model S Plaid本周交車　馬斯克︰取消Plaid+車型、Plaid已夠好

【07：30】美股上周五上升，美國就業數據遜預期，緩解市場對於通脹以及儲局提前收水的擔憂，道指上周五升179點或0.5%，報34756點；納指升199點或1.5%，報13814點；標指升37點或0.9%，報4229點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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