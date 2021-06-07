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【HSBC滙豐】滙豐落實王冬勝接班人　廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席CEO

股市 12:32 2021/06/07

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【HSBC滙豐】滙豐落實王冬勝接班人　廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席CEO

HSBC滙豐 （00005） 宣布，委任廖宜建及Surendra Rosha為滙豐亞太區聯席行政總裁，接替正式榮休的王冬勝，即日起生效。滙豐指，獲此委任前，兩人分別任職滙豐亞太區環球銀行業務主管和滙豐印度行政總裁。廖宜建及Surendra Rosha同時晉升為集團執行董事，並加入香港上海滙豐銀行董事會，出任執行董事。兩人將常駐香港，直接向滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）匯報，以及成為集團執行委員會成員。兩人將共同管理滙豐亞太區業務實體，而區內各市場亦會由兩人共同主理。

王冬勝向亞太區員工致函，詳見【下一頁】

王冬勝則獲委任為香港上海滙豐銀行有限公司非執行主席，接替退任滙豐非執行董事的查史美倫。同時，他將擔任滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）和集團行政總裁祈耀年的顧問。

滙豐疫苗接種新安排，詳見【下一頁】

滙豐集團行政總裁祈耀年表示，廖宜建及Rosha兩人在領導滙豐亞太區發展上，不但累積豐富經驗，而且熟悉銀行和客戶群，是推動滙豐進一步在區內發展的最佳人選，滙豐將於未來五年投資60億美元加強亞洲布局，而隨亞洲增長策略推進至下一階段，兩位聯席行政總裁將扮演重要領導角色。

祈耀年又指，王冬勝多年來對滙豐貢獻斐然，今後會以香港上海滙豐非執行主席身分，繼續為集團建言獻策，致以衷心感謝。王冬勝任職亞太區行政總裁11年，在他的卓越領導下，滙豐在亞洲的收入錄得顯著增長；即使面對區內快速變化的市場環境，依然成功在多個重要領域建立市場領先地位。

滙豐擬明年縮減悉尼辦公室面積三成【下一頁】

王冬勝表示，繼續以香港上海滙豐銀行非執行主席的身分為集團作出貢獻，同時有信心廖宜建和Rosha將能夠帶領滙豐在亞太區的發展邁向新里程。

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐退出美國零售銀行業務、專注環球銀行財富管理　國泰銀行將收購10家分行（第三版）

相關文章：【滙豐HSBC】滙豐升穿50元創逾一年高位　銅獅重光後累升6成（附短片）

港股 滙豐控股（00005） 王冬勝 杜嘉祺 香港 史美倫 亞洲
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