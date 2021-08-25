  • 30°C
香港時間 : 2021825日 (三) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）

Hot Talk 17:06 2021/08/25

分享：

【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　包括中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器

領展 （00823） 公布舉辦疫苗抽獎活動，邀請完成接種兩劑疫苗的已成年香港市民參加，領展疫苗獎品包括400份5,000元中式酒樓餐飲現金券、1200份小型家庭電器，總值逾200萬元。領展最新公布，會在9月1日接受報名，於10月24日截止登記，並在10月27、29日分別舉行抽獎和公布結果，得獎者也會獲得手機短訊通知。

領展最新已設立登記網址，領展也表示，會在全港各區商場的客戶服務櫃台，協助已完成接種疫苗但不便上網的市民登記抽獎。

領展最新安排9月2日舉行外展接種服務，完成接種可獲派1公斤香米，可見【下一頁】

一文看清打針抽獎優惠，詳見【下一頁】

領展表示，9月底前完成接種兩劑疫苗的香港身份證持有人均可參加。不同地區的居民均有機會在他們當區的領展商場享用或領取獎賞。

另外，自本年3月下旬起，領展已向接種疫苗的香港員工提供兩天的疫苗接種有薪假期。領展行政總裁王國龍表示，領展作為扎根香港的企業，一直重視本地民生，希望通過此活動，響應政府提醒市民快打疫苗，令香港盡快走出疫情，市民回復正常生活。

相關文章：【疫苗優惠】恒隆地產：完成接種市民商場消費滿100元　送200元電子購物禮券

【疫苗優惠】新鴻基地產推「日日有獎抽」抽獎　7月8月每日送兩部iPhone12、涉款逾千萬元

【疫苗優惠】恒隆地產：完成接種市民商場消費滿100元　送200元電子購物禮券

港股 領展房產基金（00823） 酒樓 王國龍 疫情 領展 餐飲 商場 香港身份證
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股　科技股暴力反彈
【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股　科技股暴力反彈
【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元
【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點　騰訊ADR再高15元　北水吸資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點　騰訊ADR再高15元　北水吸資22億（不斷更新）