【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）

▲ 【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎 包括中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器

領展 （00823） 公布舉辦疫苗抽獎活動，邀請完成接種兩劑疫苗的已成年香港市民參加，領展疫苗獎品包括400份5,000元中式酒樓餐飲現金券、1200份小型家庭電器，總值逾200萬元。領展最新公布，會在9月1日接受報名，於10月24日截止登記，並在10月27、29日分別舉行抽獎和公布結果，得獎者也會獲得手機短訊通知。

領展最新已設立登記網址，領展也表示，會在全港各區商場的客戶服務櫃台，協助已完成接種疫苗但不便上網的市民登記抽獎。

領展最新安排9月2日舉行外展接種服務，完成接種可獲派1公斤香米，可見【下一頁】

一文看清打針抽獎優惠，詳見【下一頁】

領展表示，9月底前完成接種兩劑疫苗的香港身份證持有人均可參加。不同地區的居民均有機會在他們當區的領展商場享用或領取獎賞。

另外，自本年3月下旬起，領展已向接種疫苗的香港員工提供兩天的疫苗接種有薪假期。領展行政總裁王國龍表示，領展作為扎根香港的企業，一直重視本地民生，希望通過此活動，響應政府提醒市民快打疫苗，令香港盡快走出疫情，市民回復正常生活。

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