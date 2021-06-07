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【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　包括中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器

Hot Talk 12:19 2021/06/07

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【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　包括中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器

疫苗優惠陸續有來，領展 （00823） 公布舉辦抽獎活動，邀請完成接種兩劑疫苗的香港市民參加，獎品包括400份5,000元中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器，總值逾200萬元。領展會在全港各區商場的客戶服務櫃台，協助已完成接種疫苗但不便上網的市民登記抽獎。

一文看清打針抽獎優惠，詳見【下一頁】

領展的抽獎將於10月底舉行，9月初開始接受登記。9月底前完成接種兩劑疫苗的香港身份證持有人均可參加。不同地區的居民均有機會在他們當區的領展商場享用或領取獎賞，有關該活動的詳情將稍後公布。

另外，自本年3月下旬起，領展已向接種疫苗的香港員工提供兩天的疫苗接種有薪假期。領展行政總裁王國龍表示，領展作為扎根香港的企業，一直重視本地民生，希望通過此活動，響應政府提醒市民快打疫苗，令香港盡快走出疫情，市民回復正常生活。

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