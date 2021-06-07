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【果迷轉會】去年上半年近3成 iPhone 用戶轉投Android陣營　專家：可能為慳錢

科技 13:51 2021/06/07

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蘋果公司（Apple）與Epic Games的法庭論戰持續進行，不過在雙方辯護的同時，亦披露了大量內部文件。綜合外媒報道，蘋果內部進行的市場調查數據顯示，在2020年第1季度和第2季度之間，有達26%的果迷選擇轉投Android陣營。

據外媒分析，果迷選擇轉投Android陣營，有一部分原因是2020上半年新冠肺炎在全球爆發的時期，嚴重打擊到民生消費，所以很可能是為了省錢，選擇較為平價的Android陣營。

不過據研究機構Creative Strategies分析師Ben Bajarin指出，每年同樣有不少用戶由Android加入iOS陣營，蘋果的生態仍持續再增長，這轉投陣營的數量對於蘋果，或許還不算是很多。

【iPad無線充電】傳iPad Pro換走鋁金屬機背　加入無線充電功能

調查數據顯示，由2019年第3季至2020年第3季，果迷持續購買iPhone手機的比例，依序為：

2019年第3季 81%
2019年第4季 86%
2020年第1季 74%
2020年第2季 74%
2020年第3季 88%

調查顯示在2020年第1季度和第2季度之間，有達26%的果迷選擇轉投Android陣營；以及可發現2020年第3季至第4季比例最低，或與iPhone 12於全球熱賣有關。

【奇招執電話】iPhone掉落河　借MagSafe磁力成功「釣」起

【蘋果充電器】iPhone 12不附充電器　巴西法院判蘋果敗訴

責任編輯：張寶燕

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