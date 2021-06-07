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Moderna向歐盟申請批准予青少年接種其疫苗

環球社會熱點 13:05 2021/06/07

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Moderna周一宣布，已向歐洲藥品管理局（EMA）提交申請，尋求批准讓青少年接種其新冠疫苗。

責任編輯：林建忠

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