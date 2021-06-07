Moderna向歐盟申請批准予青少年接種其疫苗 環球社會熱點 13:05 2021/06/07 分享： Moderna周一宣布，已向歐洲藥品管理局（EMA）提交申請，尋求批准讓青少年接種其新冠疫苗。 責任編輯：林建忠 相關文章 Amazon或逃過全球企業稅 徵稅制度有漏洞 2021/06/07 Amazon或逃過全球企業稅 徵稅制度有漏洞 西班牙准已打針外國客入境 旅遊業界期待復甦 2021/06/07 西班牙准已打針外國客入境 旅遊業界期待復甦 美國已接種3億劑疫苗 惟接種速度明顯減慢 2021/06/07 美國已接種3億劑疫苗 惟接種速度明顯減慢 匈牙利力捧中俄疫苗 民眾卻排長龍爭打輝瑞 2021/05/03 匈牙利力捧中俄疫苗 民眾卻排長龍爭打輝瑞 匈牙利總理率先打中國疫苗 狠批歐盟接種計劃太慢 2021/03/01 匈牙利總理率先打中國疫苗 狠批歐盟接種計劃太慢 你可能感興趣 Amazon或逃過全球企業稅 徵稅制度有漏洞 12:01 2021/06/07 Amazon或逃過全球企業稅 徵稅制度有漏洞 西班牙准已打針外國客入境 旅遊業界期待復甦 11:55 2021/06/07 西班牙准已打針外國客入境 旅遊業界期待復甦 美國已接種3億劑疫苗 惟接種速度明顯減慢 11:42 2021/06/07 美國已接種3億劑疫苗 惟接種速度明顯減慢 疫情 新冠肺炎疫情 疫苗