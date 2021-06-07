【報復黑客】美國網攻威脅日增　商務部長：不排除軍事行動回應

近日美國黑客網路攻擊事件頻生，導致燃油、肉品供應暫時中斷，美國聯邦調查局（FBI）更確認日前針對肉類加工巨頭JBS的黑客攻擊事件，是由與俄羅斯有關係的黑客組織所為。綜合外電引述美國商務部長Gina Raimondo指，總統拜登正在考慮包括軍事行動在內的各種選項，以對抗日漸增長的網絡威脅。

美國商務部長Gina Raimondo日前在接受美國廣播公司（ABC）政論節目訪問時，被問到政府是否會考慮採取軍事行動時，指拜登政府正在考慮「各種選項」來保護美國免受勒索軟件罪犯侵害。她表示，美方不會排除任何「可能的影響、後果或報復措施」。

雖然她並未詳細說明「各種選項」為何，不過強調拜登將在本月16日會晤俄羅斯總統普京時，討論這項議題。

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美國發生連串黑客網路攻擊事件引發人們對食品和燃料供應中斷的擔憂。全球肉類加工巨頭JBS美國分公司上周被黑客攻擊勒索，部分支援北美及澳洲資訊科技系統的服務受到影響，導致JBS暫停美國及澳洲工廠的運作；負責東岸燃油輸送的輸油管管路商Colonial Pipeline，則於5月上旬遭網路犯罪集團DarkSide攻擊，導致長達8,851公里的輸油管線被迫關閉，東岸18個州一度進入緊急狀態。

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責任編輯：張寶燕