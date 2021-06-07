東亞銀行慈善基金與 ”la Caixa”基金会贊助線上國際研討會　標誌著十年來對本港紓緩護理服務發展的支持 

由東亞銀行有限公司（「東亞銀行」或「該行」）旗下的東亞銀行慈善基金與 ”la Caixa”基金会贊助、救世軍港澳軍區（「救世軍」）與香港大學秀圃老年研究中心合辦的線上國際研討會（「研討會」）於今天圓滿舉行。研討會以「為人之道」長者臨終照顧新模式及疫情下的挑戰為題，標誌著東亞銀行在過去十年，對本港紓緩護理服務發展的支持。

研討會以視像形式進行，吸引了接近300位醫療專家、社工、學者及學生等人士參加。自2010年起，東亞銀行慈善基金與 ”la Caixa”基金会攜手推出「香港安老院舍完善人生關顧計劃」（「計劃」），成功喚起各界對本港紓緩護理服務發展的關注，並協助推動本港相關政策的發展。

香港特別行政區政府政務司司長張建宗先生於研討會上表示：「香港正面對疫情打擊，而整個社會亦深受疫情和連帶的經濟影響所困擾。我們致力解決當前問題的同時，亦不忘採取中期措施以解決人口老化所帶來的問題。為此，我們早前就制定明確統一的預設醫療指示立法框架建議進行了公眾諮詢。我們很高興於諮詢過程中獲得廣泛支持。」

”la Caixa”基金会信託委員會主席范禮賢博士為嘉賓講者，他表示：「該計劃標誌著我們過去十年的付出。我們將繼續秉承初心，實踐承諾，為實現人性化的臨終服務作出貢獻。」

東亞銀行慈善基金董事兼東亞銀行聯席行政總裁李民橋先生亦表示：「我們希望是次研討會可成為一個互相交流的平台，讓大家就相關臨床知識、服務經驗和最佳的實務工作等進行討論，以推動紓緩護理服務在更廣泛地區的未來發展。我們深信通過共同努力，可以紓緩晚期病患者的痛苦，讓他們重拾希望、活得更有尊嚴。」



於研討會上，救世軍港澳軍區總指揮李光秋上校表示：「過去十年，各個機構夥伴付出良多，本人深表感動。於院舍推動臨終照顧新模式，以及改變照顧實務等工作實屬不易。」

過去十年，「香港安老院舍完善人生關顧計劃」的工作成果包括：

• 出版《安老院舍臨終照顧實務手冊》，與其他業界專業人士分享實務經驗

• 處理超過270宗服務個案

• 為超過250個家庭提供輔導服務

• 為接近5,300名看護提供培訓

• 邀請超過16,200人參與外展活動

• 為預設醫療指示的政府公眾諮詢報告提供建議

目前的第四期計劃將於2023年完結，其目標是：

• 推行本港獨創的「核心支援模式」

• 邀請60名義工探訪900名安老院院友

• 透過講座、研討會及展覽等向8,000名市民推廣紓緩護理服務

• 向100名照顧者給予同工支持

• 為接近350名專業服務人員提供培訓

未來，東亞銀行慈善基金將繼續致力支持本港的紓緩護理服務發展，並視本港長者為社區服務的主要對象之一。

關於東亞銀行有限公司



東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）於 1918 年成立，是一家具領導地位的香港金融服務集團。東亞銀行在香港聯合交易所上市，截至2020年 12 月 31 日的綜合資產總額達港幣 8,844億元（1,141億美元）。

東亞銀行擁有龐大的服務網絡，於全球設有約170個網點，覆蓋香港、大中華其他地區、東南亞、英國和美國等地，為客戶提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理及投資服務。有關業務詳情，請瀏覽網頁：http://www.hkbea.com。



關於東亞銀行慈善基金

百多年來，東亞銀行一直積極參與社區內的各類型慈善活動。2009年，該行成立東亞銀行慈善基金，以支持本地教育發展並協助弱勢社群。如欲了解更多有關東亞銀行的企業社會責任工作，請瀏覽該行網頁www.hkbea.com（關於東亞銀行／可持續發展 ／我們對社區的貢獻）。

關於 ”la Caixa”基金会



”la Caixa”基金会致力運用其資源回饋社會，推行不同範疇的活動及計劃，包括扶貧、社會共融、環境與科學、文化、教育及研究項目。”la Caixa”基金会是西班牙最大的基金會，亦是歐洲其中一個最大的基金會，透過社會行動、投資研究及教育，以及推廣文化與科學，為社會上不同的人士帶來更多機會。

關於救世軍



救世軍是一間國際基督教會和慈善組織，現於全球132個國家工作，致力於塑造生命、關懷社群和造就信徒的工作。我們被感召去傳揚耶穌基督的福音，並致力於香港、澳門和中國內地扶助社會上有需要的人；並因着神的愛，積極回應本土需要，以及向處於危難和天災中的人提供援助。我們的工作包括：宗教事工、社會服務、教育服務、循環再用計劃、賓館服務、婦女事工、中國項目事工、澳門事工及緊急救援。



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