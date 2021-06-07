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【航運股】內地集裝箱渴市價格翻倍創新高　中集升半成破頂、中遠海控升逾4%

股市 11:27 2021/06/07

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【航運股】內地集裝箱渴市價格翻倍創新高

疫情打亂全球海運秩序，導致運費、貨櫃價格飈升。《央視》報道，海外多國疫情嚴峻，人手不足，港口集裝箱堆積如山；亞洲各大港口運輸繁忙，卻時常受「缺箱」、「少櫃」困擾，貨櫃價格飛漲，一些海運航線上漲近10倍，仍然是「一箱難求」。航運股今早走強，中集 （02039） 破頂，現升半成，最新報16元；中遠海控 （01919） 現逆市升逾4%，最新報16.62元；東方國際 （00316） 現升逾7%，最新報123.2元，盤中高見123.9元；太平洋航運 （02343） 現升1.4%，最新報2.88元。

央視報導指，2020年上半年每箱（20呎櫃）價格為1600美元，現在最高漲至3600美元，而每大箱（40呎櫃）價格則漲至5950美元，售價全數翻倍創新高。目前共有1至1.5萬個貨櫃被滯留在美國加州，而英國費利克斯托港（Felixstowe）的貨櫃已經從港口蔓延至周邊的郊區，澳洲各港口空櫃數量則超過5萬個。現階段，國際上一些重要港口的空櫃堆存量是正常水準的3倍。

亞歐貨櫃運輸價格首破1萬美元【下一頁】

為此中國各大港口正積極爭取海運空櫃回流。近日，一艘滿載標準貨櫃的貨輪，緩緩駛入寧波港，全船逾1.3萬個貨櫃都是空櫃。在貨輪靠岸後，這些空櫃將被優先卸載發往各地。

行了11次核酸檢測，結果均為陰性。6月5日核酸檢測初篩陽性，昨日深圳市疾控中心復核陽性，其後被診斷為確診病例，目前情況穩定。

另外，深圳市龍崗區昨日（6日）新增一宗確診個案，45歲患者為鹽田港工人。深圳鹽田國際集裝箱碼頭（YICT）因出現港口人員感染病例，自5月21日實施嚴格消毒及檢疫措施。主要航運公司警告客戶，鹽田港的塞港現象惡化。航運公司馬士基估計，大型船舶主要停泊的鹽田港東部區域，作業效能將維持在正常水準的30%左右。

相關文章：【中遠海控1919】中遠海控勁彈8%　續創13年收市新高

【業績│航運】中遠海控首季純利飈52倍　亞歐航線收入增1.4倍

編輯：吳敏芳

港股 中集集團（02039） 航運 航運股 馬士基 疫情 太平洋航運（02343） 中遠海控（01919） 中國
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