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【電子消費券】陳茂波：本月下旬公布5000元電子消費券登記詳情　料7月4日或5日接受登記

Hot Talk 11:21 2021/06/07

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【電子消費券】陳茂波：本月下旬公布5000元電子消費券登記詳情　料7月4日或5日接受登記

5000元電子消費券全城期待，財政司司長陳茂波表示，派發5000元電子消費券的準備工作已進入最後階段，政府正與4間儲值支付工具營辦商進行系統測試，希望本月下旬公布5000元電子消費券的登記詳情及發放安排，7月開始接受登記。消息指，政府暫定於7月4日（星期日）或5日（星期一）開始接受5000元電子消費券申請，市民可於網上登記或填表。合資格人士須提供姓名、身份證 、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇支付工具及填寫賬號。

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據早前公布，政府將向18歲以上香港居民派發5000元電子消費券，預期涉及360億元，惠及約720萬人。政府已選定4間支付工具營運商協助推行，包括AlipayHK支付寶香港、八達通、 Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK。市民進行電子消費券登記時需從4個儲值支付工具中，選擇其中一個，並填寫相關平台的帳戶號碼，最快暑假收到消費券。消費券擬加入居港條款，申請人必須申報自己未有離開香港超過某特定時間，否則或不符合申請資格。

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經濟 財政司 電子消費券 陳茂波
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