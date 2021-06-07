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Amazon或逃過全球企業稅 徵稅制度有漏洞

環球社會熱點 12:01 2021/06/07

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亞馬遜（Amazon）科技巨企迅速擴張，令民眾關注企業稅收制度。七國集團（G7） 達成協議把全球最低企業稅率制定為15%，美國財長耶倫表示，Amazon等跨國企業都是徵稅對象。有外媒到引述專家意見報道，企業稅徵收制度存有缺陷，或能令 Amazon等企業避開規管。

全球最低企業稅擬定15% 愛爾蘭年收或少20億歐元 【下一頁】

是次全球企業稅包括兩大重點，其中一個是讓淨收益率（profit margin）最少達10%跨國企業，在銷售貨品或服務的國家繳稅。英國媒體《衛報》報道，該項規例或將Amazon排除在徵稅名單外。Amazon雖然市值高達1.6萬億美元（約12.48萬億港元），去年銷售額亦達3,860億美元（約3萬億美元），但2020年利潤率僅達6.3%，遠低於徵稅門檻。

報道指，Amazon利潤率低一來是源自大量再投資計劃，其次則是因為搶佔市場佔有額。謝菲爾德大學（Sheffield University）管理學院會計學客席教授墨菲（Richard Murphy）表示，10%淨收益率門檻十分不合適。不同公司商業模式亦不同，每個國家利潤報告方式有很多灰色地帶。除非G7集團能把關細節位，否則改革或變成虛假的希望。

克魯明：「幻影投資」猖獗 政府損失企業稅收 【下一頁】

英國「稅收正義網絡」（Tax Justice Network）莫納漢（Paul Monaghan）表示，根據報告，Amazon並不在徵稅範圍內，希望未來將公布更多細節，並將Amazon納入範圍內，惟至今仍未見相關政策。

責任編輯：李俊儀

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