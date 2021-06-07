【新冠疫苗】交友App推獎勵 鼓勵英國民眾接種

▲ 英國政府本周開放30歲以下人士接種新冠疫苗，與交友App合作推出獎勵措施，希望推動年輕人接種新冠疫苗。

目前全球多國都希望加快新冠疫苗接種進度，推出抽獎等「谷針」措施。英國政府本周開放30歲以下人士接種新冠疫苗，並與交友App（應用程式）合作推出獎勵措施，希望可推動更多年輕人接種新冠疫苗。

【英國疫情】政府擬推遲解封 等更多人完成疫苗接種 【下一頁】

根據YouGov 近期進行的一項民意調查顯示，31%的受訪成年人更傾向與接種疫苗的人約會。另外有28%的受訪成年人表示，不會與無接種過疫苗的人約會。

英國衛生和社會護理部（DHSC）與多個交友App合作，包括Tinder、Hinge、Bumble、Match、Badoo、Plenty of Fish、OurTime和Muzmatch。如用戶在交友App的個人簡介加上接種疫苗狀態，將可享受多項獎勵，例如虛擬徽章及貼圖。

例如Tinder用戶通常會透過滑動（swipe）來進行配對，而用戶可在自己的照片加上「我已接種疫苗」（I’m vaccinated）等貼圖來吸引心儀對象。

瀏覽美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

大部分交友App更會為已接種疫苗者提供付費功能作獎勵，例如贈送Boost功能，可增加用戶個人簡介對潛在對象的曝光率。這項獎勵計劃屬自願性質，不會要求用戶連結任何醫療記錄或NHS應用程式資料，來證明自己已經接種新冠疫苗。

雖然交友App開放給所有年齡階段的人使用，但用戶一般都是年輕人為主，英國政府希望可藉此吸引更多年輕人接種疫苗。

另外，英國政府一直致力推動少數族裔接種疫苗，是次與針對單身穆斯林的交友App Muzmatch合作，希望可提高穆斯林群體的接種率。

Muzmatch創辦人兼行政總裁尤納斯（Shahzad Younas）表示，他了解部分年輕穆斯林對疫苗接種的擔憂。尤納斯指有關疫苗的錯誤信息在穆斯林社區中以驚人速度傳播，因此很高興與英國政府合作。

交友App同白宮合作「谷針」打疫苗有優勢可排前 【下一頁】

YouTube於英國也發起一項名為「Let's Not Go Back」的宣傳活動，將在YouTube平台、英國全國媒體、車站流動廣告板和社交媒體上播放片段，希望可以鼓勵更多35歲以下的年輕人接種疫苗。

YouTube英國分公司總經理威爾遜（Ben McOwen Wilson）表示，英國16至34歲的年輕人群體中，YouTube的覆蓋率達到98%。因此YouTube與英國政府合作，希望可推動年輕人接種疫苗，更讓他們了解疫苗的真確資訊。

責任編輯：鄭錦玲