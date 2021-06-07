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【英國王室】哈里梅根次女誕生 取名致敬祖母及亡母

環球社會熱點 11:05 2021/06/07

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英國哈里王子與夫人梅根於上周五（4日），迎來家庭新成員，為王室再增加一名小公主。哈里梅根為小公主所取的名字亦相當有意義，分別致敬亡母戴安娜王妃，以及祖母英女王伊利沙伯二世。白金漢宮及後亦表示，王室對新成員的誕生感到非常高興。

【英國王室】英女王將邀哈里一家 同慶登基70周年 【下一頁】

【英國王室】威廉凱特料多訪蘇格蘭 制衡蘇獨派 【下一頁】

哈里梅根周日（6日）公布喜訊，宣布女兒「莉莉貝特."莉莉".戴安娜.蒙巴頓-溫莎」（Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor）在上周五於加州一間醫院出生。據悉，莉莉小公主出生時重約3.4公斤，名字取自祖母英女王伊利沙伯二世的家族小名，中間名字則來自亡母戴安娜王妃（Princess Diana）。莉莉小公主是英女王第11位曾孫，亦是英國王位繼承順位中排名第8。

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白金漢宮發言人表示，英女王﹑威爾斯王子伉儷及劍橋公爵伉儷已知悉小公主出生的喜訊，對此感到非常高興。威廉王子（Prince William）與夫人凱特在Twitter發文，祝賀弟弟夫婦喜迎女兒出生。英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦有發文，恭賀哈里梅根的小女兒出生。

責任編輯：吳漢培

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