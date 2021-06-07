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【理財通】「跨境理財通」內地投資者據報毋須來港開戶

股市 09:53 2021/06/07

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【理財通】「跨境理財通」內地投資者據報毋須來港開戶

內地監管機構5月初發布粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則。本地傳媒報道，內地投資者可在當地銀行見證下，於香港銀行開立「南向通」的投資戶口，毋須親自來港開戶，惟港人透過「北向通」投資內地理財產品，仍須親自北上開戶。

跨境理財通實施細則意見稿發布　總額度暫定1500億元人幣（附全文、短片和重點圖解）【下一頁】

按圖看清跨境理財細節重點

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《信報》報道，按香港金管局之後向銀行提供相關的指引理解，內地客戶的確可透過當地銀行見證下開戶，毋須親自來港，而內地客戶藉「南向通」投資，只可購買中低風險的理財產品，包括外幣存款、基金及債券，不能投資結構性存款。內地代銷銀行可按現行規定，為港澳投資者新開立個人人民幣銀行賬戶，用作「北向通」投資，但沒有披露港人是否可在港透過見證開戶，據悉港人仍要親身前往內地辦理。

另外，值得留意是投資者在同一時間只可擁有一個投資賬戶，例如「北向通」投資者在港A銀行設立滙款戶口，投資內地B銀行代銷的產品，若發現內地C銀行的產品吸引而有意買入，則要先把B銀行的投資全部贖回，同時所有資金要滙返，解除滙款戶口與投資戶口的資金閉環滙劃關係，才可投資另一家代銷銀行的理財產品。

根據「跨境理財通」細則，區內居民可個人跨境「北上」或「南下」投資銀行銷售的理財產品，總額度暫定為1,500億元人民幣（下同），單個投資者投資額度則限制於100萬元。惟人行將據跨境資金流動形勢調整相關額度。

相關文章：【理財通】「跨境理財通」細則已完成公開徵求意見工作

【理財通】跨境理財通總額度落實1500億人幣、中銀恒生創逾一年高　金管局：新方案增靈活性（第二版）

編輯：吳敏芳


 

跨境理財通 債券 基金 大灣區 銷售 香港金融管理局 香港 銀行
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