全球復甦下新興市場可望反彈

隨著各國逐步重啟經濟活動，預計全球經濟增長在未來數季將見頂。而近日即使個別國家確診病例急增，亦未有影響全球整體復甦表現，而美國眾多企業首季業績均大幅超出預期。縱然不少投資者看淡新興市場，但我們預料新興市場未來表現將不俗。

全球經濟增長將見頂 看好亞歐週期性行業

隨著經濟重啟及財政刺激措施成效逐漸彰顯，預計全球經濟增長將於未來數季見頂。由於消費者需求急升導致供應短缺現象，以及美國聯儲局承諾維持零利率政策直至勞工市場復甦，全球通脹預期將持續升溫。雖然最近亞洲主要經濟體的新冠病毒確診數字回升，但鑑於亞洲及歐洲的週期性行業比例較高，預計將收益於經濟復甦。目前，環球市場主要風險因素包括疫情反彈、疫苗接種速度過慢、地緣政治問題以及各國因提供經濟援助而增加稅收的可能性。

美企第一季度盈利超預期

隨著第一季度財報季度結束，最大的驚喜就是「驚喜」本身，即企業超出盈利預期的程度。市場估計標準普爾500指數第一季度增長接近20%，而企業實際表現更遠超預期，錄得近45%的同比增長。令人詫異的是，這並非首個令人喜出望外的季度，不少公司在整個疫情期間均表現優秀，業績大幅超出預期，尤其在封鎖初期業績便開始以幾何級數上升的科技企業。本季度卻有所不同，表現以能源和非必需品消費類週期性企業最為突出。雖然這些看似是利好消息，但本季度股價對盈利增長的反應卻相對平淡，說明投資者或許以未來盈利正常化來合理化高估值，而投入成本上升也為股價帶來壓力。

新興市場或逐步復甦

印度、巴西及阿根廷等新興市場國家的新冠疫情病例再次急升，這些經濟體普遍面對醫療基礎設施和疫苗供應不足的問題，對國家經濟造成了沉重壓力。另外，加息、通脹升溫、美元走強以及中國經濟增長緩和等因素，均令投資者憂慮新興市場前景。今年以來，新興市場表現一直落後於發達市場。不少發達市場的股市表現已反映經濟復甦，在全球復甦勢在必行的前提下，新興市場可望有更大上升空間。基於大宗商品價格持續上漲、對美元走弱的預期以及美聯儲一直展現的鴿派立場，我們認為，只要新興市場能克服目前的挑戰，強勢反彈將指日可待。

價值型股票估值吸引 增持TIPS及現金

股票自2020年3月低位強勁反彈後，其風險/回報相對債券及現金的吸引力已減弱，因此我們進一步減持股票。事實上，股票易受經濟復甦的潛在阻礙、支援政策撤出及加稅的負面影響。固定收益方面，我們則增持短期國債通脹保護債券（TIPS）和現金，並且繼續看好對利率和通脹較敏感的行業，例如浮動利率貸款及短期國債通脹保護證券。股票方面，我們再度增持全球價值型股票，因其相對估值較有吸引力，且在美國財政刺激政策、大宗商品價格上漲以及利率上升的情況下，週期性企業預期將繼續受惠於全球經濟復甦。