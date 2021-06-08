【恒指夜期+ADR+北水】騰訊ADR高港0.8%　滙豐ADR高港0.5%　夜期升15點　北水走資逾14億（不斷更新）

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【美股收市】憂提早加息 道指跌126點 納指轉升 蘋果推iOS 15 股價穩
科技股造好，帶動納指收市升0.5%，高盛、Caterpillar及UnitedHealth Group下跌，壓抑道指收市跌126點，夜期升15點，騰訊ADR收市高港0.8%，滙豐ADR亦高港0.5%。中概教育股繼續下跌。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|48.95
|+0.5%
|百度美股
|183.29
|-1.0%
|騰訊ADR
|605.41
|+0.8%
|阿里巴巴美股
|210.46
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|網易美股
|176.80
|+0.5%
北水繼上周五後再走資14.5億元，拖累港股走軟。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及港交所 （00388） 分別遭北水減倉9.9億、9.8億及3.4億元，萬洲 （00288） 及小米 （01810） 亦有3.1億及1.4億元淨沽盤。淨流入方面，吉利 （00175） 跌逾5%，但卻獲北水加倉6億元，而中海油 （00883） 及潤啤 （00291） 亦有4.8億及4億元淨入。
道指上周五升179點，港股周一高開67點，惟開市後大市轉跌，恒指一度跌約300點，其後跌幅收窄，恒生指數收報28787點，跌130點，成交1445億元。恒生科技指數跌0.7%，報8042點。小米 （01810） 跌4%；騰訊 （00700） 跌近2%險守600元；萬洲 （00288） 復牌升逾7%；瑞聲 （02018） 升6%；康希諾生物 （06185） 升近8%；恒大 （03333） 倒升3%。
北水資金流向：
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
焦點股及數據：多圖講解重點消息
焦點新聞︰
【電子消費券】陳茂波：本月下旬公布5000元電子消費券登記詳情 7月4日或5日接受登記
即市走勢︰
【04：00】中概教育股尾市低位反彈
|股份
|無憂英語(51 TALK)
|10.01
|+9.4%
|美聯國際教育
|0.9940
|+2.1%
|高途
|14.19
|-0.4%
|有道
|22.77
|-1.1%
|樸新教育
|1.75
|-2.8%
|新東方
|8.86
|-3.9%
|好未來
|28.08
|-6.4%
【03：00】夜期收市升15點，收報28763點。
【22：34】中概教育股繼續下跌
|最新報(美元)
|變幅
|好未來
|26.36
|-12.1%
|新東方
|8.48
|-8.1%
|高途
|13.17
|-7.5%
【22：06】夜期跌45點
【19：44】夜期轉升32點。
【19：43】【汽車銷售】比亞迪5月銷量按年升逾45% 吉利銷量跌12% 一文看清車股5月銷售表現
【17：52】恒指夜期跌11點，報28737點，低水50點。
【16：15】優然牧業9858列明拒內地投資者認購 卓佳鍾絳虹：過往亦有招股書列明
【16：10】恒生指數收報28787點，跌130點，成交1445億元。恒生科技指數跌0.7%，報8042點。小米 （01810） 跌4%；騰訊 （00700） 跌近2%險守600元；萬洲 （00288） 復牌升逾7%；瑞聲 （02018） 升6%；康希諾生物 （06185） 升近8%；恒大 （03333） 倒升3%。
【小米股價】網傳小米倉庫起火 小米澄清非旗下倉庫、用戶訂單不受影響
【16：00】恒生指數U盤前跌140點，報28777點。
【15：51】恒大 （03333） 尾市倒升逾2%，高見11.7元。
【15：43】騰訊 （00700） 尾市跌2%，失守600元關口，報599元。
【15：40】港股尾市跌約155點，報28762點；科指跌0.9%，報8024點。＿
【15：31】瑞聲 （02018） 尾市升5%，高見54.65元。
【15：25】國藥 （01099） 尾市升逾5%，破頂高見27.95元；康希諾生物 （06185） 升逾8%，高見355元；復星醫藥升逾1%。
【15：19】恒大 （03333） 跌幅收窄至1.6%，報11.24元，今早曾破底低見10.82元。
【15：00】內地股市個別發展，上證升0.2%；深證跌0.06%；創業板指跌0.4%。
【14：44】藍籌新貴碧桂園服務 （06098） 最新倒升2%，高見78.2元。
【14：38】思摩爾 （06969） 逆市反彈逾3%，高見49.4元。
【14：30】瑞聲 （02018） 升幅擴大至逾4%，高見53.95元。
【14：19】瑞聲 （02018） 升逾3%，高見53.7元，成交4.7億元。
【14：13】安賢園 （00922） 午後升逾25%，破頂高見0.245元。安賢園發盈喜，預期年度純利按年增長超過50%。
【14：12】創建 （01609） 最新瀉逾八成，破底低見1.16元。
【13：57】創建 （01609） 瀉逾七成，破底低見1.5元，成交1.8億元。
【13：57】恒大澄清網絡言論 「從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還」
【13：30】康希諾生物 （06185） 午後升幅擴大至一成，高見353.8元；復星醫藥 （02196） 升0.6%；國藥 （01099） 升1%。
【13：29】騰訊跌逾1%再次下試600關 逾千買盤出現排隊低撈
【13：18】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.7%，低見601元，下試600元關口。
【13：16】中海油 （00883） 午後升幅進一步擴大至3.4%，高見8.81元。中石油 （00857） 升0.9%；中石化 （00386） 升0.5%。
【13：11】領展 （00823） 推200萬元抽獎活動，股價逆市向好升0.7%。
【13：09】萬裕科技 （00894） 升逾26%，高見1.01元。
【13：00】港股午後初段跌約185點，報28733點；科指跌0.7%，報8035點。
【12：35】滙豐落實王冬勝接班人 廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席CEO
【12：20】領展舉辦逾200萬元大抽獎 包括中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器
【12：10】中駿商管今起預路演 集資23億元、中駿集團股東每33股可預留1股中駿商管
【12：00】恒生指數半日跌222點，報28695點，成交869億元。恒生科技指數跌0.9%，報8021點。萬洲 （00288） 復牌升近8%曾破頂；三桶油向上中海油 （00883） 升3%；小米 （01810） 跌近半成。
【11：49】港股中午收市前跌約225點，報28692點。科指跌0.9%，報8025點。
【11：42】康希諾生物 （06185） 升至7%，高見345元。
【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.2%；深證跌0.7%；創業板指跌1.2%。
【11：27】內地集裝箱渴市價格翻倍創新高 中集升半成破頂、中遠海控升逾4%
【11：20】中海油 （00883） 升幅擴大至逾3%，高見8.8元。
【11：12】小米 （01810） 愈跌愈有，最新跌幅擴大至近5%，低見28.1元，下試28元支持。
【11：07】加達 （01620） 升三成。高見0.26元。加達公布，明日教育科技以每股約22.78仙，向3名主要股東收購9億股，佔75%股權，將按相同作價作出收購全部股份的要約，每股作價19.2仙溢價約18.65%。
【10：51】協鑫新能源 （00451） 升半成，高見0.235元。保利協鑫 （03800） 和協鑫新能源公布，根據百慕達最高法院的命令而召開的重組計劃會議已於上周五（4日）舉行並獲通過，但有待法院及符合其他條件等。
【10：47】布油突破70美元，中海油 （00883） 逆市升逾2%；中石油 （00857） 升逾1%；中石化 （00386） 升0.2%。
【10：47】融信服務今起進行上市前預演 集資約15.5億元、預料7月上市
【10：42】愛帝宮 （00286） 升近兩成，破頂高見1.08元。
【10：40】小米 （01810） 跌幅擴至4%，低見28.35元。
【10：38】美團 （03690） 倒升近0.1%。
【10：32】疫苗股向上，其中康希諾生物 （06185） 升逾2%；復星醫藥 （02196） 升逾1%；國藥 （01099） 升近1%。
【10：23】時代天使6699今截孖展、暫錄2284億元、超額認購783倍 勢超購逾千倍
【10：17】歐國盃將開賽，部分啤酒股造好，青啤 （00168） 升逾半成；潤啤 （00291） 升逾2%；百威亞太 （01876） 跌0.4%。
【10：14】今早曾跌近300點的港股跌勢略為喘定，大市跌幅最新收窄至約200點，報28712點。科指跌0.9%，報8024點。
【10：11】折讓配股予騰訊 （00700） 全資附屬的寰亞傳媒 （08075） ，最新升逾三成，曾破頂高見2.44元，暫為升幅最大股份。
【10：05】本港地產股逆市向上，恒地 （00012） 升近1%，破頂高見37.8元；新地 （00016） 升0.3%；信置 （00083） 升0.8%；長實 （01113） 升0.1%。
【09：57】港股跌近300點，低見28620點，跌297點；科指跌幅擴大至1.2%，報8002點。
【09：56】心通醫療 （02160） 升逾1%；諾輝健康 （06606） 升近4%；醫渡科技 （02158） 跌近3%。三股今日起獲納入滬深港通名單。
【09：54】藍籌新貴個別發展，比亞迪 （01211） 逆市靠穩升近0.5%；碧桂園服務 （06098） 跌0.5%；信義光能 （00968） 倒跌逾3%。
【09：51】中國恒大 （03333） 跌逾4%，破底低見10.86元；恒大汽車 （00708） 跌逾7%，低見32.6元；恒騰 （00136） 跌逾5%，低見6.68元。
【09：50】中遠海控 （01919） 逆市升逾4%，高見16.8元。
【09：45】大市跌幅擴大至逾200點，恒指跌221點，報28696點；科指跌0.9%，報8025點。
【09：41】華虹半導體 （01347） 、中芯國際 （00981） 升逾3%；ASM太平洋 （00522） 亦升近3%。
【09：39】奈雪的茶通過上市聆訊，賓仕國際 （01705） 逆市升逾4%，高見0.94元。
【09：38】小米 （01810） 跌幅擴大至逾3%，低見28.6元。
【09：35】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升近0.9%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌逾2%。
【09：33】大市開市後轉跌100點，報28817點。科指跌0.2%，報8080點。
【09：32】澳門公布自6月8日上午10時起，所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內作出的核酸檢測陰性報告。濠賭股下跌，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾4%；永利 （01128） 跌逾2%；澳博 （00880） 跌2%；新濠 （00200） 升0.8%。
【廣東省疫情】周二起往返澳門與廣州人士需持48小時核酸檢測陰性 銀娛金沙跌逾2%
【09：27】京基金融國際 （01468） 低開2.8%。京基金融國際披露，於6月4日交易時段後訂立協議，將以3500萬美元（約2.7億港元）代價，收購福布斯環球聯盟（香港）母企70%股份。
【09：22】恒生指數開報28985點，升67點。恒生科技指數升0.1%，報8106點。萬洲 （00288） 復牌升一成；藍籌新貴信義光能 （00968） 升近3%；比亞迪 （01211） 升1%。
【藍籌萬洲回購】萬洲國際斥資150億 溢價15%回購逾19億股 周一復牌
【09：16】期指高開74點，開報28880點。
【08：59】今日共有兩隻新股招股，分別是優然牧業 （新上市編號：09858） 及科濟藥業 （新上市編號：02171） 。
【新股IPO】優然牧業9858周一起招股 一手入場費8747元
【新股IPO】科濟藥業2171下周一起招股 入場費16565元、引9基投認購17.8億
【08：56】恒指黑期升約124點，報29030點；道指期貨跌30點，報34711點。
【08：49】醫渡科技、諾輝健康及心通醫療今日起獲納入滬深港通名單
【08：34】中國派對文化折讓9%配股 淨籌3100萬元
【08：26】【麗新系】寰亞傳媒折讓11%向騰訊全資附屬配股
【07：45】港股ADR收報29066點，升147點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報48.87元，升0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報617.07元，升5.57元或0.9%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美股上周五上升，美國就業數據遜預期，緩解市場對於通脹以及儲局提前收水的擔憂，道指上周五升179點或0.5%，報34756點；納指升199點或1.5%，報13814點；標指升37點或0.9%，報4229點。
【開市9點半】京基金融2.7億 購福布斯環球聯盟母企 本周iBond認購尾班車、兩新股今招股
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責任編輯︰梁浩碩