【恒指夜期+ADR+北水】滙豐ADR高0.5%　夜期跌45點　北水走資逾14億（不斷更新）

美股三大指數靠穩，資金炒股不炒市，美國將陸續恢復郵輪航綫，加勒比郵輪將率先恢復美國航綫，郵輪股造好，夜期跌45點。中概教育股繼續下跌。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.96 +0.5% 百度美股 185.20 0.0% 騰訊ADR 601.28 +0.1% 阿里巴巴美股 210.57 -0.7% 網易美股 175.08 -0.4%

北水繼上周五後再走資14.5億元，拖累港股走軟。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及港交所 （00388） 分別遭北水減倉9.9億、9.8億及3.4億元，萬洲 （00288） 及小米 （01810） 亦有3.1億及1.4億元淨沽盤。淨流入方面，吉利 （00175） 跌逾5%，但卻獲北水加倉6億元，而中海油 （00883） 及潤啤 （00291） 亦有4.8億及4億元淨入。

道指上周五升179點，港股周一高開67點，惟開市後大市轉跌，恒指一度跌約300點，其後跌幅收窄，恒生指數收報28787點，跌130點，成交1445億元。恒生科技指數跌0.7%，報8042點。小米 （01810） 跌4%；騰訊 （00700） 跌近2%險守600元；萬洲 （00288） 復牌升逾7%；瑞聲 （02018） 升6%；康希諾生物 （06185） 升近8%；恒大 （03333） 倒升3%。

北水資金流向：

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焦點股及數據：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【電子消費券】陳茂波：本月下旬公布5000元電子消費券登記詳情 7月4日或5日接受登記

【債券通】南向債券通據報最快本周公布、月內出台

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即市走勢︰

【22：34】中概教育股繼續下跌

最新報(美元) 變幅 好未來 26.36 -12.1% 新東方 8.48 -8.1% 高途 13.17 -7.5%

【22：06】夜期跌45點

【19：44】夜期轉升32點。

【19：43】【汽車銷售】比亞迪5月銷量按年升逾45% 吉利銷量跌12% 一文看清車股5月銷售表現

【17：52】恒指夜期跌11點，報28737點，低水50點。

【16：15】優然牧業9858列明拒內地投資者認購 卓佳鍾絳虹：過往亦有招股書列明

【16：10】恒生指數收報28787點，跌130點，成交1445億元。恒生科技指數跌0.7%，報8042點。小米 （01810） 跌4%；騰訊 （00700） 跌近2%險守600元；萬洲 （00288） 復牌升逾7%；瑞聲 （02018） 升6%；康希諾生物 （06185） 升近8%；恒大 （03333） 倒升3%。

【小米股價】網傳小米倉庫起火 小米澄清非旗下倉庫、用戶訂單不受影響

【16：00】恒生指數U盤前跌140點，報28777點。

【15：51】恒大 （03333） 尾市倒升逾2%，高見11.7元。

【15：43】騰訊 （00700） 尾市跌2%，失守600元關口，報599元。

【15：40】港股尾市跌約155點，報28762點；科指跌0.9%，報8024點。＿

【15：31】瑞聲 （02018） 尾市升5%，高見54.65元。

【15：25】國藥 （01099） 尾市升逾5%，破頂高見27.95元；康希諾生物 （06185） 升逾8%，高見355元；復星醫藥升逾1%。

【15：19】恒大 （03333） 跌幅收窄至1.6%，報11.24元，今早曾破底低見10.82元。

【15：00】內地股市個別發展，上證升0.2%；深證跌0.06%；創業板指跌0.4%。

【14：44】藍籌新貴碧桂園服務 （06098） 最新倒升2%，高見78.2元。

【14：38】思摩爾 （06969） 逆市反彈逾3%，高見49.4元。

【14：30】瑞聲 （02018） 升幅擴大至逾4%，高見53.95元。

【14：19】瑞聲 （02018） 升逾3%，高見53.7元，成交4.7億元。

【14：13】安賢園 （00922） 午後升逾25%，破頂高見0.245元。安賢園發盈喜，預期年度純利按年增長超過50%。

【14：12】創建 （01609） 最新瀉逾八成，破底低見1.16元。

【13：57】創建 （01609） 瀉逾七成，破底低見1.5元，成交1.8億元。

【13：57】恒大澄清網絡言論 「從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還」

【13：30】康希諾生物 （06185） 午後升幅擴大至一成，高見353.8元；復星醫藥 （02196） 升0.6%；國藥 （01099） 升1%。

【13：29】騰訊跌逾1%再次下試600關 逾千買盤出現排隊低撈

【13：18】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.7%，低見601元，下試600元關口。

【13：16】中海油 （00883） 午後升幅進一步擴大至3.4%，高見8.81元。中石油 （00857） 升0.9%；中石化 （00386） 升0.5%。

【13：11】領展 （00823） 推200萬元抽獎活動，股價逆市向好升0.7%。

【13：09】萬裕科技 （00894） 升逾26%，高見1.01元。

【13：00】港股午後初段跌約185點，報28733點；科指跌0.7%，報8035點。

【12：35】滙豐落實王冬勝接班人 廖宜建及Surendra Rosha為亞太區聯席CEO

【12：20】領展舉辦逾200萬元大抽獎 包括中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器

【12：10】中駿商管今起預路演 集資23億元、中駿集團股東每33股可預留1股中駿商管

【12：00】恒生指數半日跌222點，報28695點，成交869億元。恒生科技指數跌0.9%，報8021點。萬洲 （00288） 復牌升近8%曾破頂；三桶油向上中海油 （00883） 升3%；小米 （01810） 跌近半成。

【11：49】港股中午收市前跌約225點，報28692點。科指跌0.9%，報8025點。

【11：42】康希諾生物 （06185） 升至7%，高見345元。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.2%；深證跌0.7%；創業板指跌1.2%。

【11：27】內地集裝箱渴市價格翻倍創新高 中集升半成破頂、中遠海控升逾4%

【11：20】中海油 （00883） 升幅擴大至逾3%，高見8.8元。

【11：12】小米 （01810） 愈跌愈有，最新跌幅擴大至近5%，低見28.1元，下試28元支持。

【11：07】加達 （01620） 升三成。高見0.26元。加達公布，明日教育科技以每股約 22.78仙，向3名主要股東收購9億股，佔75%股權，將按相同作價作出收購全部股份的要約，每股作價19.2仙溢價約18.65%。

【10：51】協鑫新能源 （00451） 升半成，高見0.235元。保利協鑫 （03800） 和協鑫新能源公布，根據百慕達最高法院的命令而召開的重組計劃會議已於上周五（4日）舉行並獲通過，但有待法院及符合其他條件等。

【10：47】布油突破70美元，中海油 （00883） 逆市升逾2%；中石油 （00857） 升逾1%；中石化 （00386） 升0.2%。

【10：47】融信服務今起進行上市前預演 集資約15.5億元、預料7月上市

【10：42】愛帝宮 （00286） 升近兩成，破頂高見1.08元。

【10：40】小米 （01810） 跌幅擴至4%，低見28.35元。

【10：38】美團 （03690） 倒升近0.1%。

【10：32】疫苗股向上，其中康希諾生物 （06185） 升逾2%；復星醫藥 （02196） 升逾1%；國藥 （01099） 升近1%。

【10：23】時代天使6699今截孖展、暫錄2284億元、超額認購783倍 勢超購逾千倍

【10：17】歐國盃將開賽，部分啤酒股造好，青啤 （00168） 升逾半成；潤啤 （00291） 升逾2%；百威亞太 （01876） 跌0.4%。

【10：14】今早曾跌近300點的港股跌勢略為喘定，大市跌幅最新收窄至約200點，報28712點。科指跌0.9%，報8024點。

【10：11】折讓配股予騰訊 （00700） 全資附屬的寰亞傳媒 （08075） ，最新升逾三成，曾破頂高見2.44元，暫為升幅最大股份。

【10：05】本港地產股逆市向上，恒地 （00012） 升近1%，破頂高見37.8元；新地 （00016） 升0.3%；信置 （00083） 升0.8%；長實 （01113） 升0.1%。

【09：57】港股跌近300點，低見28620點，跌297點；科指跌幅擴大至1.2%，報8002點。

【09：56】心通醫療 （02160） 升逾1%；諾輝健康 （06606） 升近4%；醫渡科技 （02158） 跌近3%。三股今日起獲納入滬深港通名單。

【09：54】藍籌新貴個別發展，比亞迪 （01211） 逆市靠穩升近0.5%；碧桂園服務 （06098） 跌0.5%；信義光能 （00968） 倒跌逾3%。

【09：51】中國恒大 （03333） 跌逾4%，破底低見10.86元；恒大汽車 （00708） 跌逾7%，低見32.6元；恒騰 （00136） 跌逾5%，低見6.68元。

【恒大汽車】恒馳5款車將於新疆測試 系列年底試產

【09：50】中遠海控 （01919） 逆市升逾4%，高見16.8元。

【09：45】大市跌幅擴大至逾200點，恒指跌221點，報28696點；科指跌0.9%，報8025點。

【09：41】華虹半導體 （01347） 、中芯國際 （00981） 升逾3%；ASM太平洋 （00522） 亦升近3%。

【09：39】奈雪的茶通過上市聆訊，賓仕國際 （01705） 逆市升逾4%，高見0.94元。

【09：38】小米 （01810） 跌幅擴大至逾3%，低見28.6元。

【09：35】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升近0.9%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌0.2%；小米 （01810） 跌逾2%。

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平再減持30萬股 套現近1.9億元

【09：33】大市開市後轉跌100點，報28817點。科指跌0.2%，報8080點。

【09：32】澳門公布自6月8日上午10時起，所有往返廣東與澳門的人士，須持有48小時內作出的核酸檢測陰性報告。濠賭股下跌，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾4%；永利 （01128） 跌逾2%；澳博 （00880） 跌2%；新濠 （00200） 升0.8%。

【廣東省疫情】周二起往返澳門與廣州人士需持48小時核酸檢測陰性 銀娛金沙跌逾2%

【09：27】京基金融國際 （01468） 低開2.8%。京基金融國際披露，於6月4日交易時段後訂立協議，將以3500萬美元（約2.7億港元）代價，收購福布斯環球聯盟（香港）母企70%股份。

京基金融2.7億 購福布斯環球聯盟母企

【09：22】恒生指數開報28985點，升67點。恒生科技指數升0.1%，報8106點。萬洲 （00288） 復牌升一成；藍籌新貴信義光能 （00968） 升近3%；比亞迪 （01211） 升1%。

【藍籌萬洲回購】萬洲國際斥資150億 溢價15%回購逾19億股 周一復牌

【09：16】期指高開74點，開報28880點。

【08：59】今日共有兩隻新股招股，分別是優然牧業 （新上市編號：09858） 及科濟藥業 （新上市編號：02171） 。

【新股IPO】優然牧業9858周一起招股 一手入場費8747元

【新股IPO】科濟藥業2171下周一起招股 入場費16565元、引9基投認購17.8億

【08：56】恒指黑期升約124點，報29030點；道指期貨跌30點，報34711點。

【08：49】醫渡科技、諾輝健康及心通醫療今日起獲納入滬深港通名單

【08：34】中國派對文化折讓9%配股 淨籌3100萬元

【08：26】【麗新系】寰亞傳媒折讓11%向騰訊全資附屬配股

【07：45】港股ADR收報29066點，升147點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報48.87元，升0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報617.07元，升5.57元或0.9%。

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【07：30】美股上周五上升，美國就業數據遜預期，緩解市場對於通脹以及儲局提前收水的擔憂，道指上周五升179點或0.5%，報34756點；納指升199點或1.5%，報13814點；標指升37點或0.9%，報4229點。

【開市9點半】京基金融2.7億 購福布斯環球聯盟母企 本周iBond認購尾班車、兩新股今招股

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責任編輯︰梁浩碩