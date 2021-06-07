【開市9點半】京基金融2.7億　購福布斯環球聯盟母企　本周iBond認購尾班車、兩新股今招股

（1）福布斯品牌進軍中國，京基金融國際 （01468） 收購福布斯環球聯盟（香港）母企70%股份，將獲授權使用與福布斯環球聯盟知識產權相關的名稱、標誌及商譽，包括在中國經營以領導及企業家為目標層的私人社交網絡平台，及活動時使用該等商標。根據官方網站介紹，為會員提供別具一格的學習、成長、交流與合作機會。

京基金融2.7億 購福布斯環球聯盟母企

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（2）科濟藥業 （新上市編號：02171） 今日招股，專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法，不過，公司未有營業收入，高盛預期最快於2023年財年錄得銷售收入。

【新股IPO】科濟藥業2171下周一起招股 入場費16565元、引9基投認購17.8億

（3）優然牧業 （新上市編號：09858） 亦今日招股，伊利是中國優然牧業最大的客戶，一手入場費不用萬元。

【新股IPO】優然牧業9858周一起招股 一手入場費8747元

（4）iBond周五（6月11日）截止認購，但預鬆時間申請，宜最遲周三入飛。

【iBond 2021】iBond Vs 熱爆IPO點揀好？ 專家教醒招毋須二揀一

（5）奈雪的茶通過上市聆訊後，預期上市步伐快速，但未必與正在招股的股份撞期。

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶通過上市聆訊 集資約39億元

（6）藍籌股萬洲 （02888） 計劃以7.8元回購，預期股價會升越7元水平，要約要股東會批准，不過，股東應不會反對回購撐股價。

【藍籌萬洲回購】萬洲國際斥資150億 溢價15%回購逾19億股

（7）市場關注環球通脹走勢，本周將有通脹數據出爐，通脹是債息指標，債息亦影響科技股走勢，有買騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 的股東，就要留意。

【本周焦點】中國周三公布CPI、PPI 歐央行議息結果、美國5月CPI周四出爐

（8）內地繼續打擊比特幣活動，比特幣價格在36000美元水平掙扎，但未算弱。

【Bitcoin】內地微博封鎖多個加密貨幣相關賬號 比特幣曾跌穿35000美元

（9）市值逾3400億元的恒大汽車，最新公布繼續在測試，年底試產，明年量產。

【恒大汽車】恒馳5款車將於新疆測試 系列年底試產

港股ADR及美股上周五收市情況：

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記者：譚志偉