【樓市現象】白居二群起入市 天水圍居屋超旺場 點解呢個屋苑咁搶手?

自新一批白居二於上月26日取得購買證，白居二準買家怕遲買樓價更高，非常積極入市，最近天水圍居屋交投十分暢旺，其中天富苑錄得不少成交個案。

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中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍居屋市場氣氛急速升溫，天富苑一天內連錄兩宗白居二入市個案。其中C座低層1室，實用面積650平方呎，屬康和式三房套房間隔，新近獲白居二買家即睇即買，以410萬元成交，折合實用呎價6,308元。

伍耀祖指，買家為家庭客，見單位價錢吸引，為免遲買會貴，於是即睇即買。原業主則於2001年3月以87.91萬元一手買入單位，現轉手帳面獲利322.09萬元，單位年升值約3.7倍。

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伍耀祖表示，屋苑M座低層1室亦獲白居二即睇即買，同屬實用面積650平方呎三房套房單位，以未補地價445萬元成交，折合實用呎價6,846元。原業主於2015年3月以252萬元買入單位，現轉手帳面獲利193萬元，單位年升值76%。

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記者：陳詠妍





位於天秀路15號的天富苑，鄰近輕鐵天富站，步行約5分鐘即可到達。屋苑於2000年12月至2003年7月期間入伙，提供16座、共5,120伙。屋苑附近亦設有多個巴士站，巴士路線可出九龍及港島。屋苑鄰近頌富商場及天恩商場，商場內有街市，居民購物消閒也十分便利，難怪該屋苑單位成不少準買家的物色對象。

