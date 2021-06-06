京基金融2.7億 購福布斯環球聯盟母企

▲ 京基金融國際折讓67%配股，購福布斯環球聯盟（香港）母企70%股權。

京基金融國際 （01468） 披露，於6月4日交易時段後訂立協議，將以3500萬美元（約2.7億港元）代價，收購福布斯環球聯盟（香港）母企70%股份。京基金融國際將通過向賣方Great Return Group配發最多約11.3億股股份支付代價，發行價為每股0.24元。

京基金融國際上周五收報0.72元，意味發行價較最新價折讓67%。該股最新市值35億元。交易完成後Great Return Group將持有該股14.4%股權。

根據官方網站介紹，福布斯環球聯盟（Forbes Global Alliance） 是福布斯集團旗下的全球化交流平台，依托福布斯國際影響力和跨行業資源，與福布斯中國（Forbes China） 深度融合，通過線上、線下豐富多元的定制化內容及活動，為會員提供別具一格的學習、成長、交流與合作機會。

FGA創立了滿足會員不同人生階段、職場階段需求的菁英會員服務社區。與美國Forbes Councils成立的初衷類似，致力於召集來自各行各業的領導者，通過提供獨一無二的權益組合服務，創建高濃度的私享圈層和社交網絡，助力每位成員在提升社會影響力的同時，開拓新的人生疆域。

美資財團傳洽購福布斯 香港本匯鯨持股7年賺多少？【下一頁】

京基金融國際稱，交易完成後，目標公司將成為集團直接非全資附屬公司，財務業績將綜合入賬至集團賬目。京基金融國際將分4期發行新股，賣方 Limited同時作出溢利保證，在交易完成後的3個月、6個月、12個月，保證溢利分別為168萬、294萬、420萬美元，否則交易代價將相應調整。

交易完成後，京基金融國際將獲授權使用與福布斯環球聯盟知識產權相關的名稱、標誌及商譽，包括在中國經營以領導及企業家為目標層的私人社交網絡平台及活動時使用該等商標。

據報福布斯Forbes擬透過SPAC合併上市【下一頁】

集團表示，自2017年起致力於多元化其業務，並發展為持牌金融集團公司，集團的業務策略是擴充金融服務業務的營運規模，增加其在業內的市場份額，並成為香港領先的金融服務供應商之一。董事會認為，中國內地金融市場的持續發展及開放為香港金融服務業提供重大機遇。

京基金融國際續指，鑑於有關商標的全球知名度以及對商業領袖、企業家及金融專業人士的影響力，董事會認為，收購事項將使公司能夠利用該品牌接觸中國內地投資者並建立聯繫，並可擴張集團現有金融服務業務的客戶群。

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編輯：陳健婷