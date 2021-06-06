【本周焦點】中國周三公布CPI、PPI　歐央行議息結果、美國5月CPI周四出爐

▲ 中國周三公布CPI、PPI 歐央行議息結果、美國5月CPI周四出爐

美國聯儲局議息前，宜先聚焦本周「超級星期四」，歐央行將公布利率決定，美國亦會公布最新通脹數據。市場預期5月CPI按年升4.7%，按月升0.4%；5月核心CPI按年升3.4%，按月升0.4%。美國財長耶倫預期，今年餘下時間通脹會在約3%左右，但再次強調近期通脹為暫時性。儲局會密切留意，若有需要時會採取行動。

市場預期歐央行主要再融資利率、邊際借貸機制及存款授信額度利率維持不變，即處0%、0.25%及負0.5%。歐央行隨後會有新聞發布會，其講話更值得關注。

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至於中國，周三（9日）會公布5月CPI及PPI，預期上月CPI按年升1.6%，前值為0.9%，PPI則預期按年升8.5%，前值為6.8%。

另外，共和黨此前提議規模為9,280億美元的基建計劃，白宮日前公布，美國總統拜登已拒絕共和黨提出的反建議，但兩黨將於周一再度會面，討論基建計劃內容。拜登早前將逾2萬億美元的基建計劃規模降至1.7萬億美元。

G7財長會同意全球企業稅率最低為15%

G7財長會達成歷史性協議，同意全球企業稅率最低為15%，授予國家對至少20%利潤超過10%利潤率的最大型跨國企業有徵稅權。外界相信，措施主要針對大型科技公司如亞馬遜、Google、Facebook等，削弱巨頭將利潤轉移至低稅收地區的能力。

耶倫指，全球最低稅率可終結企業稅的「逐底競爭」（race to the bottom），但最低稅率的談判未完成，未來數周會會見G20官員敲定協議。

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編輯：袁諾曦