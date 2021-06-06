【MPF】積金局主席：積金易助減費 打工仔10年有望省逾300億

▲ 積金局主席劉麥嘉軒指，積金易平台於2023年後的10年間，可省行政費逾300億元。

強積金（MPF）收費素來備受打工仔關注，因據MPF專家積金評級公司統計，5月份MPF總額高達1.22萬億元，而計及基本收費如管理費等、基金開支比率為1.44%，即受託人穩袋約176億元。新任積金局主席劉麥嘉軒接受電視台訪問表示，現正籌建的一站式中央平台「積金易」（eMPF），可透過數碼化降低強積金計劃收費，預期可令平均行政費下跌約三成，估計由2023至2032的10年間，「積金易」平台可為打工仔減省約300至400億元。

不過，專家指，以MPF總資產值不斷膨脹，打工仔要呆等2023年，收費才有望下調，倒不如先降低俗稱懶人基金的預設投資策略（DIS）收費，畢竟當局曾多次明言，推出3年後檢討收費，大方向是向下調，但如今DIS已踏入第4年，費用仍是0.95%。事實上，自去年8月信安整合MPF計劃而減價回饋捧場客，至今鮮有供應商再劈價。

劉麥嘉軒有信心eMPF如期投入運作【下一頁】

劉麥嘉軒又指，MPF實行逾廿年，可能有一些歷史包袱，令市民產生誤解，例如強積金「有蝕無賺」。她澄清，強積金制度開始至今，平均年率回報約5%，跑贏同期1.8%的通脹率，未來會透過加強宣傳、以及提供正確資訊予供款人，冀能消除市民的誤解。

劉麥嘉軒於3月正式履新，早前她出席傳媒茶敘時曾表示， 首要任務之一是確保中央電子平台「積金易」按計劃推展，目前進度理想。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪