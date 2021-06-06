  • 29°C
香港時間 : 2021607日 (一) 22:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】內地微博封鎖多個加密貨幣相關賬號 比特幣曾跌穿35000美元

股市 22:03 2021/06/06

分享：

內地社交平台微博封鎖多個加密貨幣相關賬號，累比特幣一度跌穿35000美元。

內地近期打擊加密貨幣交易及挖礦活動，社交平台微博（美：WB）據報封鎖多個加密貨幣相關賬號，這些微博賬號均顯示「該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」因憂慮中國政府進一步打擊加密貨幣，主要加密貨幣過去24小時均下跌。

據CoinDesk數據，比特幣（BTC）一度跌穿35000美元，過去24小時跌0.2%，暫報35823美元；瑞波幣（XRP）跌0.3%，報0.932701美元；狗狗幣（DOGE）跌2.4%，報0.369396美元。以太幣（ETH）則造好，過去24小時升1.8%，報2666.55美元。

馬斯克發帖比特幣標籤加心碎符號　再累比特幣下跌、跌穿37000美元【下一頁】

加密資產控股公司Primitive Ventures的創始合伙人Dovey Wan在推特上說，被屏蔽的賬戶包括有影響力的人、媒體機構、礦工和錢包。微博在2019年曾經採取類似行動，當時暫停了交易所運營商Binance Holdings和區塊鏈平台Tron的賬號。

內地政府接連開腔封殺虛幣 國務院晚上再發聲明【下一頁】

另外，高盛策略師Timothy Moe在周六的一份報告中指，上周舉行了兩次CIO（首席投資總監）圓桌會議，邀請25位各類做多策略基金和對沖基金的CIO出席，他們最青睞成長風格，最不喜歡比特幣，顯示機構接納加密貨幣可能是一個漫長的過程。

相關文章：

【Bitcoin】摩通CEO以大麻比喻比特幣生意　批美國最低企業稅率逼美企出走

【加密貨幣】Paypal允許用戶將加密貨幣提取至第三方平台、比特幣現報39388美元

編輯：陳健婷

 

虛擬貨幣 瑞波幣 區塊鏈 社交平台 比特幣 微博（美：WB）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）