【Bitcoin】內地微博封鎖多個加密貨幣相關賬號 比特幣曾跌穿35000美元

▲ 內地社交平台微博封鎖多個加密貨幣相關賬號，累比特幣一度跌穿35000美元。

內地近期打擊加密貨幣交易及挖礦活動，社交平台微博（美：WB）據報封鎖多個加密貨幣相關賬號，這些微博賬號均顯示「該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。」因憂慮中國政府進一步打擊加密貨幣，主要加密貨幣過去24小時均下跌。

據CoinDesk數據，比特幣（BTC）一度跌穿35000美元，過去24小時跌0.2%，暫報35823美元；瑞波幣（XRP）跌0.3%，報0.932701美元；狗狗幣（DOGE）跌2.4%，報0.369396美元。以太幣（ETH）則造好，過去24小時升1.8%，報2666.55美元。

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加密資產控股公司Primitive Ventures的創始合伙人Dovey Wan在推特上說，被屏蔽的賬戶包括有影響力的人、媒體機構、礦工和錢包。微博在2019年曾經採取類似行動，當時暫停了交易所運營商Binance Holdings和區塊鏈平台Tron的賬號。

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另外，高盛策略師Timothy Moe在周六的一份報告中指，上周舉行了兩次CIO（首席投資總監）圓桌會議，邀請25位各類做多策略基金和對沖基金的CIO出席，他們最青睞成長風格，最不喜歡比特幣，顯示機構接納加密貨幣可能是一個漫長的過程。

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編輯：陳健婷