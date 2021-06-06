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【豪宅成交】半山豪宅21 BORRETT ROAD再沽一伙　2.38億成交　呎價逾8萬

股樓投資 21:14 2021/06/06

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樓市暢旺，超級豪宅項目亦有價有市，市場最新再錄得高額成交。長實（01113）旗下半山21 BORRETT ROAD昨日售出17樓1號室，單位以逾2.38億元成交，實用呎價高達8萬元。

成交紀錄冊顯示，剛售出單位以238,545,000元成交，實用面積2,945平方呎，五房間隔，實用呎價8.1萬元。此外，21 BORRETT ROAD過去6日累錄3宗成交，套現6.42億元，全個項目至今累售11伙，合共套現約27.94億元。

延伸閱讀︰【有相睇】牆身發霉 假天花疑似剝落 東頭邨殘裝公屋賣283萬【下一頁

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資料顯示，項目由長實於2011年以116.5億元投得，每呎樓面地價約為26,763元。項目分兩期發展，由5幢大廈建成，提供181伙單位，而第1期總共涉及115伙。 

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撰文 : 謝昕蕎

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