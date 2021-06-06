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【SPAC熱潮】信陽毛尖擬成立SPAC籌逾3億元 購大數據及區塊鏈項目

股市 21:09 2021/06/06

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信陽毛尖擬成立SPAC並首次公開發行。

信陽毛尖 （00362） 披露，集團正與專業團隊研究，成立特殊目的收購公司（SPAC），並打算為SPAC進行首次公開發行，預計籌措4000萬至5000萬美元（約3.12億至3.9億港元），目的為併購一些有潛力的大數據及區塊鏈項目。

信陽毛尖稱，通過成立SPAC，集團可以善用資源涉獵大數據及區塊鏈等新經濟領域。配合集團位於黑河市的地理優勢，包括位處高寒地帶而享有低耗能運算優勢，及擁有相對穩定的電力價格優勢，可為SPAC的收購項目提供全方位的支援，以達至最佳的協同效應和效益最大化。

信陽毛尖改名「國龍茅台」遭官媒批惡意混淆 再更名「國龍酒業」【下一頁】

信陽毛尖曾經捲入改名風波，建議將公司名稱更改為「國龍茅台」，惟其後遭內地官媒點名批評惡意混餚，再擬改名「國龍酒業」。

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編輯：陳健婷

港股 收購 區塊鏈 特殊目的收購公司（SPAC） 信陽毛尖（00362）
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