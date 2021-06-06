【加密貨幣】比特幣或成薩爾瓦多法定貨幣　如立法通過將成全球首例

薩爾瓦多總統布克爾Nayib Bukele表示，他將本周向國會請求立法將比特幣成為法定貨幣。倘若得到國會支持，薩爾瓦多將成為世界上第一個正式採用加密貨幣作為法定貨幣的國家。目前美元是薩爾瓦多唯一官方貨幣。

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布克爾指，比特幣將使居住在國外的薩爾瓦多人更容易向國內匯款，並促進對該國的投資。他表示，比特幣若成法定貨幣，可於短期內創造就業機會，並鼓勵比特幣的日常應用，擴展其廣泛性，於民眾、商業活動及公共服務領域發揮其用處。

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