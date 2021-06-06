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建造業最新失業率為10.9%　陳茂波：可透過提供免疫屏障改善情況

環球政經 20:27 2021/06/06

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財政司司長陳茂波於網誌表示，本地疫情漸趨穩定，建造業最新失業率為10.9%，較早前回落了0.6個百分點。雖然數字仍高，但只要能繼續積極控疫抗疫，為工地提供妥善安全的免疫屏障，相信建造業的就業情況有望穩步改善。

他指出，香港對建造服務的需求持續殷切，面對香港建造業挑戰，如從業員「高齡化」及技術老化的問題，其中一個改善方法是引進創新科技，既可提升生產力，也可提升工程的質量和工地安全。此外，提供專業化培訓和推動從業員年青化同樣重要。

陳茂波表示，建造業對工藝質量有很高的要求，十分重視工藝培訓。過去十年，政府向建造業議會合共撥款6.2億元的培訓資源，協助應對業界對技術工人的需求，議會在十年間已培訓超過40,000名從業員，並透過創新科技的應用、專業的培訓和優化晉升階梯，提升整個行業的形象和從業員的發展機會，有助吸引更多年青人入行發展。

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撰文 : 謝昕蕎

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