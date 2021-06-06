【萬洲回購】萬洲國際復牌高開一成　斥資150億溢價15%回購逾19億股

▲ 萬洲國際宣布，斥資150億元回購逾19億股。

萬洲國際 （00288） 宣布，董事會於6月2日決議，美銀證券及摩根士丹利將代表公司提出有條件自願性現金要約，待條件達成後按每股股份7.8元的現金代價回購，並註銷最多19.17億股股份，佔公司已發行股本約13%，較萬洲國際停牌前溢價15%。萬洲國際將於今日恢復買賣，在競價交易時段升逾一成，報7.51元，創52周高。

萬洲股價近1年未曾高於7.8元，對上一次股價高於7.8元，為2020月5月初。對於7.8元的回購價，將不會上調，萬洲指出，要約價計及過往交易價格、集團財務資料，以及當前市場狀況及氣氛，並參考於近年進行之股份回購交易後釐定。

回購價7.8元較截至去年的綜合資產淨值每股0.74美元，溢價35.1%。

萬洲上周三午後開始停牌，停牌前報6.805元，市值1003億元。

萬洲國際停牌前漲逾4%【下一頁】

相關交易須經過股東會通過。要約完成後，公司的公眾持股量將由65.86%降至60.76%。

倘要約獲全面接納，約149.5億元要約代價將以現金支付，部分以集團內部資源撥付，以及大部分以一項已承諾信貸撥付。萬洲控股股東一致行動集團承諾，在要約期內不會接納要約或轉讓、出售任何股權。於要約完成後，控股股東一致行動集團的總權益可能由34.14%增加至最多約39.24%。

萬洲國際稱，公司純利已由2014年51.3億美元增加至2020年的100億美元，目前公司預計不會有任何重大資本支出或承諾，因此認為向股東返還資本合理。

此外，考慮到市場上可供使用的利好借貸成本，公司認為，為利用有關利好借貸成本而透過已承諾信貸，為要約提供大部分資金，及進一步優化公司資本架構，將符合股東及公司的整體利益，從而於要約完成及註銷已回購股份之時，提高股份的每股盈利，並降低集團的資金成本。

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編輯：陳健婷