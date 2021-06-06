【婚展】6月結婚節今閉幕　新人縮減婚禮規模　展商：人流生意跌一半

▲ 是次結婚節的展商均指，展覽人流明顯疏落，比疫情前跌一半。（梁偉榮攝）

一連3日的「第102屆香港結婚節暨夏日婚紗、美容化妝及秀身展2021」今（6日）結束，展商均指，疫情影響婚禮行業的需求，不少新人縮減婚禮規模，展覽人流比疫情前跌一半，生意亦跌3至5成。

【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵 一文看清優惠情報（不斷更新）

【電子消費劵】 搶攻消費劵商機 品牌、商場、支付平台率先推優惠鼓勵消費（不斷更新）

1. 婚攝服務：全日變半日

婚攝公司My Memory Wedding Production負責人湯兆全坦言，疫情下不少新人只簡單註冊結婚，令婚攝服務需求大減，唯有靠客人口碑及以服務取勝。「很多新人的婚禮由全日變半日，工作時間縮短，收入自然跌3至4成。」

▲ 婚攝公司My Memory Wedding Production負責人湯兆全坦言，不少新人縮減婚禮規模，婚攝服務由全日變半日。（梁偉榮攝）

2. 海外婚攝：訂單需求減

婚攝公司Picasso Wedding主營海外婚攝，負責人章先生表示，疫情下無法外遊，海外拍攝服務需求減。「疫情前的婚展平均每次至少有20張海外拍攝的訂單，是次婚展只有少於10張。」

3. 場地佈置服務：取消擺酒連帶取消佈置

疫情下不少新人將酒席延期或取消，場地佈置公司Sweet Wedding Decoration負責人曹小姐透露，2成客人連帶取消場地佈置服務，公司生意較疫情前跌一半。

雖然婚禮聚集人數由20人放寬至室內50人或室外100人，D類食肆的宴會人數上限可提升至100人，但條件是要接種疫苗。她直言：「不少新人認為很難叫客人打了疫苗才准許入場，希望政府直接放寬婚禮及宴會的人數限制。」

▲ 場地佈置公司Sweet Wedding Decoration負責人曹小姐透露，疫情下不少新人將酒席延期或取消，2成客人連帶取消場地佈置服務。（梁偉榮攝）

4. 婚紗店：租禮服數量減

婚紗店Perfect Couple負責人萬小姐表示，現時新人平均只租3件禮服，相較疫情前每對新人大約租9件禮服，生意大幅減少三分之一。「現時以小型婚禮為主，疫情下難以擺酒，失去了晚裝的生意。」

【本地展覽】亞洲素食展6月10至13日舉行 展期增至4日展位增4成

記者：朱悅瀅