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【好想去日本】日本A5級和牛批發價跌6％　高級部位和牛銷量急減

商業 09:00 2021/06/07

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日本和牛向來有價有市，惟受新冠疫情影響，日本去年度最高的A5級和牛的批發價格大幅下跌，尤其是價格較高的部位，銷量急劇減少。

【日本水果】年輕人捨得消費　中高價水果受港人青睞

隨著越來越多旅客想品嚐和牛，高檔餐館的和牛需求大增，推動和牛價格在過去幾年持續上漲。日經新聞網報道，在2016至2018年度，A5級和牛的批發價曾上漲至每公斤2800日圓（約197港元）。不過，疫下外出用餐需求急劇減少，令和牛需求大減，批發價格隨之而下跌。

日本農畜産業振興機構的數據顯示，去年東京市場的A5級和牛平均批發價為每公斤2502日圓（約176港元），按年下跌6％，尤其4月份創下了7年半以來的最低價格。

在A5級和牛中，高級部位的價格也明顯下降。烤肉店及餐飲連鎖店等使用較多的牛肩肉為3226日圓（約227港元），按年下降10％；牛上腰肉的價格則按年下跌16％至每公斤6291日圓（約443港元）。

有分析認為，現時和牛供應變成高級食材路線，與日本人的需求不一致，即使和牛批發價下降，對日本人而言也屬奢侈品，故和牛市場主要仍需依賴於訪日旅客，相信短期內受疫情所限，需求恢復無望。

【日本水果】香港連續16年成為日本食品最大出口地　甚麼生果最受歡迎？

責任編輯：蘇穎琪

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