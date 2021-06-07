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【全球最低企業稅】克魯明：「幻影投資」猖獗 政府損失稅收

環球社會熱點 10:54 2021/06/07

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七國集團（G7）一致支持把全球最低企業稅率定為15%，或影響部分低稅率國家稅收。諾貝爾獎得主﹑經濟學家克魯明指出，企業避稅使政府收入損失重大，新協議將可堵塞避稅漏洞。國際貨幣基金組織有報告則指，跨國企業投資當中有多達4成屬 「幻影投資」，沒有真正商業活動行為。

全球最低企業稅擬定15% 愛爾蘭年收或少20億歐元 【下一頁】

諾貝爾獎經濟學家克魯明（Paul Krugman）於Twitter就G7全球企業稅率發表意見，表示企業避稅使政府收入損失重大。他指出，跨國投資當中有40%是「幻影投資」（Phantom Investments），純粹是避稅的會計伎倆。

他提到國際貨幣基金組織（IMF）一分報告，當中指只有60萬人口的歐洲國家盧森堡，卻吸引多達4萬億美元外國直接投資（FDI），規模與美國相近，甚至超過中國，人均投資更相當於660萬美元。

英國報告：矽谷6大企業10年間少交千億美元稅款 【下一頁】

企業稅率較低的愛爾蘭，一向是避稅天堂。微軟一間位於愛爾蘭的子公司Microsoft Round Island One去年錄得3,150億美元盈利，其利潤相當於當地國內生產總值（GDP）近4分3，但由於該公司於百慕達註冊，亦沒有任何員工，因此無需繳付任何企業稅。

大型跨國企業以往利用各國稅率差異，把高稅率國家的利潤轉移至低稅率地區避稅，但個別高稅率國家如美國，每年所收取的稅款卻大大減少。為阻隔避稅漏洞，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）於4月初公開呼籲實施全球最低企業稅，G7於周六（5日）一致支持最低企業稅，達成歷史性協議。

責任編輯：郭麗明

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