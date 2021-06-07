【英國王室】威廉凱特料多訪蘇格蘭 制衡蘇獨派

蘇格蘭民族黨早前在地方選舉中大獲全勝，與獨立派成功掌控議會，勢要推動2次獨立公投。英國王室為抑制蘇格蘭獨立的風氣，有意安排劍橋公爵伉儷更加頻繁到訪當地，加強與蘇格蘭民眾的連繫。

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英國媒體報稱，王室將要求威廉王子（Prince William）與妻子凱特，花費更多時間留在巴爾莫勒爾（Balmoral），利用兩人同是聖安德魯斯大學（University of St Andrews）校友身份，加強與母校所在城市的連繫，希望有助阻撓獨派聲勢。

威廉與凱特曾表示，蘇格蘭對兩人而言是非常重要的國家，形容蘇格蘭參與塑造今天的自己，亦高度讚揚當地的民眾及價值觀。威廉夫婦今年亦有到當地渡假，並與發起支持蘇格蘭留英活動的前首相白高敦（Gordon Brown）會面。威廉亦有與蘇格蘭首席部長施雅晴會面。

責任編輯：吳漢培