柏傲莊III加推338伙　一房折實最平688.9萬

新世界（00017）旗下沙田大圍站上蓋項目柏傲莊III早前以逾2.7票刷新九七回歸後票王紀錄，並於昨日（5日）起首輪銷售，即日即沽清全數331伙單位。反應熱烈下，新世界隨即推出第3號價單應市，共涉338伙，折實最平單位為1A座8樓D室，一房間隔，單位實用面積307平方呎，折實688.9萬元，實用呎價28,052元。

據3號價單顯示，今批單位實用面積由307平方呎至1,022平方呎，價單定價由861.2萬元至3,237.6萬元，價單呎價由23,124元至32,441元。以最高折扣率20%計，折實價由688.9萬元至2,590萬元，折實實用呎價由18,498元至25,952元。

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新世界營業及市務總監黃浩賢指，今批單位樓層、景觀與之前推出單位有別，加價幅度不大。至於首輪沽清的331伙，買家以家庭客為主，使用即供付款及建期付款方法的買家各佔一半。

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