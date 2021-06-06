全球最低企業稅擬定15% 愛爾蘭年收或少20億歐元

七國集團（G7） 上周六（5日）達成協議，一致支持把全球最低企業稅率制定為15%。而愛爾蘭目前最低企業稅率12.5%，當地財務部長警告指，若根據G7擬議的改革，愛爾蘭每年可能損失20億歐元稅款。

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G7財長於上周六達成一項協議，支持全球最低企業稅率定為15%，並採取措施確保企業繳納應付稅款。愛爾蘭目前企業稅稅率為12.5%，若G7通過協議，將威脅愛爾蘭每年企業稅收。當地財政部部長多諾霍（Paschal Donohoe）警告，愛爾蘭因此或會損失多達5分1、約20億歐元企業稅收入，而潛在收入損失已納入中期預算之內，該國可能是新協議下的大輸家。

G7新協議需於未來幾個月內，得到經濟合作與發展組織（OECD） 才能生效，多諾霍將會與其他歐盟成員國及美國就愛爾蘭企業稅率進行辯護，他同時透露於上周六已會見美國財政部長耶倫（Janet Yellen） 。G7新協議預料將會在7月威尼斯舉行的20國集團（G20）會議上討論，希望在秋季前就細節達成協議。

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多諾霍續指，即使全球企業稅率日後有所改變，但相信跨國企業仍會留在愛爾蘭。即使新冠肺炎疫情肆虐期間，當地今年的外國直接投資（Foreign Direct Investment，FDI） 亦有增加。多諾霍相信全球稅務環境只佔跨國企業考量的一部分，仍對愛爾蘭未來及經濟前景感到非常樂觀。

責任編輯：郭麗明