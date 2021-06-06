【嬰兒奶粉】利潔時以170億企業價值 售美贊臣大中華業務予春華資本

▲ 利潔時以22億美元企業價值，向春華資本出售美贊臣大中華業務。

英國消費品製造集團利潔時（Reckitt Benckiser Group）宣布，以22億美元（約170億港元）企業價值，向中國投資公司春華資本出售嬰幼兒配方和兒童營養品業務美贊臣的大中華區業務。利潔時將保留有關業務8%股權，預計交易所得的淨現金為13億美元。

利潔時稱，交易將包括其在荷蘭奈梅亨（Nijmegen）、中國廣州的生產設施，以及美贊臣品牌在中國的獨家授權。交易預計在今年下半年完成，利潔時在中國以外地區仍將擁有及經營美贊臣、美贊臣Enfinitas、美贊臣Enfamil及美贊臣Enfagrow等品牌。

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除了美贊臣，利潔時旗下品牌亦包括滴露、杜蕾斯等。此前外媒曾經報道，利潔時將以20億美元出售美贊臣中國業務，有傳伊利（滬：600887）和新希望（深：002946）已遞交初步報價，紅杉資本也提出了要約。同時，多家私募股權機構貝恩資本、凱恩投資以及KKR亦有競標。

春華資本創始人兼董事長胡祖六表示：「我們很高興收購悠久著名的跨國嬰幼兒營養品牌美讚臣在大中華市場的業務。作為控股股東，我們篤志為守衛中國億萬母嬰的福祉貢獻力量，春華期待和利潔時管理層攜手，通過其世界一流的科技創新和研发能力、嚴格的安全與質量管理，為中國的嬰幼兒供應高品質的營養食品。」

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編輯：陳健婷