【iBond 2021】iBond Vs 熱爆IPO點揀好？ 專家教醒招毋須二揀一

▲ 散戶現正大傷腦筋，想抽iBond及認購時代天使，但閒資不多，專家教好招數可兩者兼得。

通脹掛鈎債券（iBond：新上市編號：04246）開賣進入倒數階段，本周五（6月11日）就截止認購，專家認為官債挾持兩厘保底息，若捧場客長揸3年至到期，堪稱屬於幾近零風險的穩賺不賠工具，因此建議散戶申請5手（每手1萬元計），且忠告6大攻略，以便盡用閒資，博1手賺450元，包括:

1、一注錢欲分散投資有法：眼下新股轉旺，若小投資者手上閒資不多，想抽熱爆IPO時代天使（新上市編號：06699），但這「箍牙股」凍資至下周一（14日）才回籠，趕不及調資轉投iBond，不妨考慮以券商認購，皆因鬥以零成本搶孖展客，注碼不多者毋須魚與熊掌二揀一，可同時參與打新抽股債，冀攻守兼備。

時代天使勢超額認購逾千倍【下一頁】

2、中介商的截止期各異：如以借孖展認購，券商一般提早一兩天截票，如輝立、信誠及致富證券齊以本周四（10日）截飛。

3、嚴控注碼：雖然銀行與券商有大豪客入大飛，如工銀亞洲接獲大戶斥百萬元認購，信銀國際更有豪客擲160萬元落重注，致富證券亦有客戶以現金重錘下注80萬元等，但以官債採循環分派機制，盡量人人有份，耀才證券（01428）行政總裁許繹彬建議，只須抽5手巳足夠，畢竟參考去年最多只獲派4手。

iBond最新認購反應【下一頁】

4、採大包圍策略：全家總動員落注，採人海策略博一人一手。

5、慎選帳戶：縱使專家皆指iBond長揸勝短炒，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉預期，通脹重燃，iBond首掛或挑戰104.5元。惟分析指，短炒客欲先賺息，揀股票戶口下注較靈活，iBond於6月24日在港交所（00388）掛牌，造價及交投透明度較銀行場外交易報價（OTC）高，方便隨時吼位高沽。

6、長者留力：銀債料於下半年推，今年的認購門檻由65歲降至60歲，包底息有望維持3.5厘，一手較iBond賺多150元利息，靠食息的老友記宜多留彈藥重錘抽長者iBond。

華僑銀行經濟師謝棟銘說，第8批iBond料將獲得熱烈反應。首先，iBond的保證息率高於存款利率；其次，隨着經濟增長前景改善，通脹率料溫和上升；第三，iBond發行暫未與大型IPO撞期，且近期股市較為波動。

謝棟銘補充，官債發行及IPO凍結逾百億元資金，可能抽緊港元流動性，或有助於限制拆息的下行空間。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪