【金價走勢】黃金好友指出3利好 金價最牛睇2000美元

▲ 受惠美債息回落及比特幣插水，金價於5月份勁彈近8%。

國際金價自5月份累升7.6%、衝上每盎斯1900美元後，近日因美元回升，再累金價倒跌。即使上周五（6月4日）美國就業數據遠遜預期，美債美元又再回軟，金價縱反彈，亦未能重越千九美元大關。專家對金市能否重拾升軌再闖新高，中外資的名家看法呈大分歧，當中以韓資的樂天證券最進取，料金價年內可重上2000美元關。

各專家對金價預測，可按下圖了解

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不過，大行花旗維持大淡友本色，估計金價將失守1600美元。論及年底目標價，上商預期為1700美元，信銀國際預估1800美元，到最牛的樂天證券、料為1950美元。

市場對金市牛熊後向難有共識，好淡派各有理據，綜合分析，看好者基於3大主因，包括：（1）泰國等央行鬥增持黄金，新近連俄羅斯主權基金擬去美元化，盡沽415億美元，改持黃金及人民幣等；（2）通脹重燃，大宗商品早巳偷步挾升，黃金具保值升值抗通脹功能，而美國財長耶倫周末出席G7會議，不諱言美國通脹或升至3%，較聯儲局的2%目標高，但只屬短暫現象；（3）中美等多國打壓加密貨幣，被視為數碼黃金的比特幣急瀉。

相反，料金市去年已見頂而有保留者，亦拆解4大底蘊，其一，基於印度作為全球第2大黃金買家，疫情重創經濟，居民被逼典當賤賣金飾還債，5月份印度進口黃金按月急挫逾八成；其二，全球主調炒加息，加拿大、新西蘭及英國央行已打開口牌，擬明年加息，揸金無息收，只會蝕機會成本；其三，市料美債息於年底直逼兩厘，刺激美元止跌回升，其四，投資者避險意識急降。

惠理：長遠看好金價前景【下一頁】

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，暫時維持金價於3個月內目標為1675美元的預測，6至12個月目標是1575美元。看淡金價原因為，首先，美債孳息率或仍有上升空間，減低了零息工具的吸引力; 其次，環球市況好轉，降低黃金避險需求; 第三，中長線美元偏強，可能限制金價表現。

中信銀行(國際)經濟師李業勤博士料，金價今年高低位差距頗大，介乎1690到1950美元，年底見1800美元。

上商研究部主管林俊泓預計，金價上落區間在1700到1900美元，年尾為底位1700美元。樂天證券銷售總監陳欣最樂觀，料金價在1760美元有支持，上望2000美元，年尾目標1950美元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪