【北水基金】北水名牌基金突撤限購令 專家拆解玄機

▲ 內地再有50多隻公募基金成立，計及早前巳推產品，市料約有2000億元活水入市。

內地媒體指，近期約有59隻北水基金正式成立，連同早前已密集出台的產品在內，料約有逾兩千億元（人民幣，下同）彈藥伺機入市，為中港股市提供活水。至於6月開局暫約有24隻新基金搶推，可惜，再有產品募集失敗，年初至今累計第13隻基金難產。

有公募一哥之稱的易方達星級基金經理張坤，最近把個別基金的限購令解除，惹來熱議。基金一改早前頻使出暫停申購的限購令辣招，6月開局卻變為大舉鬆綁，市場指隱含玄機，或為部署低撈中港股市舖路，其轉向動輒惹來投資界跟風。

北水重拾港股興趣【下一頁】

易方達基金於上周四（6月3日）公告，旗下易方達亞洲精選基金，單日申購額從1萬元、調整至100萬元，限額驟增近100倍，目前的限額是之前的100倍。

張坤是首位主動管理的公募基金超逾千億元，也是目前全市場管理主動權益類基金規模最大者，首季約1331.09億元。猶記得今年初易方達藍籌精選基金曾3度作限購，由100萬元急降至兩千，市料在中港股市大時代，其後市况甚波動，為免新生代基民盲目投機短炒基金成風而設限。

在全球擁百萬粉絲的張坤，由去年底謝客現改為迎客，市場解讀有玄機，分析直指意味港股機會來。

此外，由名牌操盤手張坤打骰的易方達亞洲精選QDII基金，主要投資港股及美國的中慨股。首季10大重倉依次為騰訊（00700）、港交所（00388）、美團（03690）、招行（03968）、好末來、京東集團（09618）、阿里巴巴（09988）等。

專家指，外管局於6月1日，向易方達等17家機構批新的QDII額度，增加申購額度為要在港股抄底。

景順長城ETF投資部投資總監崔俊杰分析指出，港股聚集了一批没有在A股上市的科技龍頭企業，極具吸引力。同時，港股相同行業公司也普遍擁有較A股更合理的估值水平，投資性價比更高。

首季北水基金，最愛騰訊美團港交所【下一頁】

招商基金也表示，中長期角度，港股中資股的盈利確定性高、低估值的優勢明顯。叠加目前港股相較A股的投資性價比高，南向資金有望持續淨流入，長期看好港股新經濟股，以及受益於中概股回歸的板塊。

短期配置方向上，招商基金關注三大領域：一是低估值、高股息等優勢板塊，如銀行和保險；二是在疫後酒店、餐飲、香港本地零售、博彩等；三是優質新經濟股調整後估值回歸合理，具備長期配置價值。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪