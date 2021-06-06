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【買樓理財】港島市區盤升值力強　業主持貨15年　勁賺超過1,000萬

股樓投資 17:40 2021/06/06

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港人投資方法多多，其中也有不少人以「磚頭」保值，事實上，買樓時機對了，賺到金額分分鐘超乎想像。利嘉閣地產皇牌屋苑柏傲山分行(A組)高級分區經理梁啟豪表示，城市花園極低層H室單位的二手成交，單位實用面積約792平方呎，採三房套間隔，享園景。單位近日以1,448萬元售出，實用面積呎價18,283元。

延伸閱讀︰【有相睇】牆身發霉 假天花疑似剝落 東頭邨殘裝公屋賣283萬【下一頁

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據悉，原業主在2006年3月，以約446萬元買入上述單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利約1,002萬元，物業升值2.2倍。

梁啟豪補充，買家鍾情上述單位實用面積高，景觀開揚。城市花園放盤量約30個，叫價由1,090萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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