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【上車盤】香港仔連裝修上車盤500萬有找　首置客斥470萬入市碧麗大廈

股樓投資 17:33 2021/06/06

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買樓上車當然希望單位「平靚正」，若是追求盡早入住舒適的居住環境，也有買家寧願以稍高價入市，購買連裝修單位，省去裝修和設計單位的金錢時間。香港置業西南區香港仔分行首席高級營業經理郭詠詩表示，田灣碧麗大廈一個2房戶剛錄成交，業主放盤5個多月，累計減價80萬元，以約470萬元易手，成交價仍高於市價約5%。

延伸閱讀︰【有相睇】牆身發霉 假天花疑似剝落 東頭邨殘裝公屋賣283萬【下一頁

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售出單位為碧麗大廈高層B室，望樓景，2房間隔，實用面積約282平方呎。郭詠詩稱，業主以550萬元放盤5個多月終獲區內客接洽，議價後減價80萬元，以約470萬元成交，實用呎價約16,667元。據了解，買家為首置客，心儀物業價錢相宜兼設清雅裝修，睇樓2次後拍板入市。

資料顯示，原業主於2011年1月以約189萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利281萬元，物業升值近倍半。

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撰文 : 謝昕蕎

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