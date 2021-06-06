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【Bitcoin】料成薩爾瓦多法定貨幣 與美元同級

環球社會熱點 17:45 2021/06/06

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加密貨幣如比特幣或以太幣等近年來水漲船高，成為不少投資者的寵兒，可應用的範疇亦愈發增加。中美洲國家薩爾瓦多宣布，將立法把比特幣變成法定貨幣，更是全球首國把加密貨幣定為法定貨幣。

【Bitcoin】伊朗人狂掘搞到停電 政府下禁令 【下一頁】

薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）以視象形式，參與在美國邁阿密舉行的2021比特幣大會（Bitcoin 2021）時，宣布將與電子錢包公司Strike合作，以比特幣技術建立薩爾瓦多的現代化金融建設，並會在本周向國會請求，立法把比特幣變成法定貨幣。

一旦立法通過，比特幣與美元將成當地唯二的法定貨幣。由於布克爾的政黨是薩爾瓦多國會多數派，預料可成功通過法案。據悉，薩爾瓦多已招募一群比特幣專家，協助政府建立以比特幣技術為主的全新金融生態。

薩爾瓦多衝浪運動員慘被閃電劈死 原有望角逐東奧 【下一頁】

Strike的創辦人馬勒斯（Jack Mallers）表示，今次將為比特幣市場打響頭炮，把比特幣定性為貨幣儲備及優等貨幣網絡，擁有比特幣將可保障經濟發展，防止法定貨幣通漲的衝擊。馬勒斯指與薩爾瓦多政府的合作將激勵比特幣的日常應用及潛能，惠及民眾﹑商業活動及公共服務領域。

薩爾瓦多現時極度依賴現金交易，全國70%人口未有銀行帳戶或信用卡。來自海外國民的匯款或郵寄現金亦佔薩爾瓦多的本地生產總值約20%，惟國際匯款需收取10%或以上的服務費。

責任編輯：吳漢培

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