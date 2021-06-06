【人工智能】麥當勞芝加哥門店測試AI點餐　訂單準確率約85%

▲ 美國芝加哥10間麥當勞正測驗使用自動化人工智能點餐技術，以增強點餐服務體驗。

近年更多餐飲業引入人工智能技術，外媒報道，美國芝加哥10間麥當勞正測驗使用自動化人工智能點餐技術，以增強點餐服務體驗。

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在過去的十年中，不少餐廳藉採用人工智能技術來改善客戶體驗，並節省勞動力。 2019年，在前首席執行官Steve Easterbrook的領導下，麥當勞收購語音技術初創公司Apprente，以便讓自家「車道服務」（Drive-thru）點餐服務自動化，讓消費者可以在免下車的情況下自行點餐。

CNBC報道，目前麥當勞正在美國芝加哥的10間麥當勞餐廳測試以上技術。麥當勞首席執行官Chris Kempczinski表示，使用語音點餐技術的訂單準確率約為 85%。而有關技術可以幫助處理80%的訂單。在這些地點，只有大約五分之一的訂單需要由員工親自來完成，同時也能節省訓練員工記下繁複的菜單內容、促銷組合，或是避免人為操作導致餐點錯誤。

他預期，這項技術需要一至兩年以上的時間便可正式推出，並會將此項設計推廣至全美約14,000間分店。

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責任編輯：蘇穎琪